Pide un puesto fijo en el Ayuntamiento de Gijón por hormigonar seis caminos rurales

Pese a los cambios introducidos con respecto a anteriores convocatorias, precisamente para evitar que se sigan sucediendo sentencias en contra del Ayuntamiento, los trabajadores del último plan de empleo han empezado a presentar reclamaciones judiciales en busca de futuras indemnizaciones o incluso su incorporación en la estructura municipal con un contrato indefinido. La publicación de fallos favorables a los beneficiarios de los planes de los últimos años, ya obligaron al Consistorio a reservar en sus presupuestos de 2016 y 2017 más de cuatro millones de euros para hacer frente a los pagos. Pero la noticia de que las personas contratadas en la última tanda también pretenden llevar al Consistorio ante los tribunales ha supuesto la gota que colma el vaso. El gobierno municipal entiende que estas reclamaciones van en contra del espíritu de los planes de empleo, que tienen un trasfondo más social que laboral, y para evitar más perjuicios a las arcas locales ha dejado en suspenso las pruebas de selección de las nuevas convocatorias. Todo quedará ahora pendiente de si las demandas de quienes entraron a trabajar en 2016 son generalizadas o un hecho aislado, y también de lo que decidan sobre ellas los tribunales.

En la convocatoria aprobada en noviembre de 2015 hubo cambios con respecto a la modalidad de los contratos y también en el aspecto salarial. Por un lado, los trabajadores de los planes de empleo fueron incorporados con un apartado propio al convenio colectivo general del Ayuntamiento, reduciendo las diferencias salariales que existían con respecto al personal municipal. Por otro, se dejaron de firmar contratos por obra y servicio de un año de duración. Se sustituyeron por contratos de prácticas -limitados a las personas que contaran con los títulos correspondientes para cada especialidad- y por otros de obra y servicio vinculados a proyectos concretos, con una duración limitada. Pero estas modificaciones no bastan a los trabajadores, a la vista de las nuevas reclamaciones.

EL COMERCIO ha tenido acceso a una de ellas, correspondiente a un trabajador que ocupaba la categoría de peón. El 16 de enero de 2016 concurrió junto a otras 577 personas a las multitudinarias pruebas de selección para esta categoría. Con los 247 aspirantes que las superaron se generó una bolsa de empleo de la que el Ayuntamiento se fue sirviendo a medida que iban surgiendo proyectos.

Incorporado en junio

Dos primeras tandas de beneficiarios, los cincuenta con mejor nota, se incorporaron en febrero, otra en mayo y ya en la cuarta, en junio, lo hizo entre otros este trabajador, que firmó un contrato eventual por obra y servicio para «la realización de las obras de pavimentación con hormigón de firme de los caminos de la zona rural de Gijón». En él se concretaba que los trabajos se desarrollarían en seis caminos de Lavandera, Leorio, Deva, Santurio, Cabueñes y La Pedrera y se fijó un salario mensual de 1.144,28 euros brutos al mes.

Hace un mes, sin embargo, presentó ante el juzgado de lo Social un escrito en el que pide que «se declare que la relación laboral que mantiene con el Ayuntamiento es de carácter indefinido y el abono de 4.220 euros por las diferencias salariales de categoría». Argumenta por un lado que «el Ayuntamiento pretende fragmentar en contratos eventuales lo que forma parte de un servicio permanente como es el mantenimiento de caminos, lo que constituye un fraude de ley destinado a evitar su obligación de formalizar un contrato de trabajo indefinido». Añade que «no se especifica con precisión y claridad la obra y servicio», pues no concreta «los puntos kilométricos de inicio y final de los caminos, de forma que difícilmente puede determinarse en qué momento finalizarían los trabajos que motivan el contrato». Y asegura que «en relación con idéntica obra han sido contratadas distintas cuadrillas de trabajadores y existen caminos que figuran en el contrato donde esta trabajadora no prestará servicio, al estar siendo pavimentados por otra cuadrilla, lo que resulta incongruente y apuntala el carácter fraudulento del contrato». Concluye que «se están cubriendo necesidades ordinarias del Ayuntamiento, sin distinción en el desempeño de sus funciones respecto del personal de la plantilla municipal, con la diferencia de estar excluido de la posibilidad de acceder a los derechos que disfruta el resto de la plantilla fija».

Con respecto a las diferencias salariales, entiende que «al no existir vinculación temporal, sino indefinida, ni objetivo de inserción alguno, corresponde aplicar la categoría de 'subalterno'», puesto con unas retribuciones anuales de 20.930 euros, frente a los 13.731 de los peones. La diferencia entre ambas categorías es de 19,72 euros al día, que por los seis meses transcurridos entre el 1 de junio, fecha de contratación, y el 31 de diciembre, fecha de finalización del contrato, suponen 4.220 euros.

La oposición reacciona

El PSOE exigió ayer al gobierno «la continuidad de los planes de empleo» y lamentó la decisión de paralizar las nuevas pruebas de selección. «Foro debe afanarse en la correcta gestión de estos planes y no paralizarlos intentando culpabilizar a quienes reclaman su derecho a cobrar la retribución que les corresponde», dijo la concejala Marina Pineda. Nuria Rodríguez, de Xixón Sí Puede, recordó que su grupo siempre ha planteado «darle una vuelta a los planes de empleo e ir un paso más allá, para que no sean meramente asistenciales sino un instrumento para que la gente pueda acceder de verdad a un puesto estable. Y hay que organizándolos bien para que no se produzcan situaciones denunciables». Pidió en cualquier caso que cualquier decisión sobre la continuidad de estos programas sea «consensuada con los agentes sociales».