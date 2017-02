Los trabajadores de Ebhi cortan el acceso a El Musel en su penúltima jornada de huelga

Trabajadores de la empresa de estiba de graneles sólidos de El Musel, Ebhi, han cortado este lunes durante media hora el acceso principal al puerto de El Musel desde la Playa de L'Arbeyal, en la penúltima jornada de la huelga de siete días que iniciaron el pasado día 1 de febrero. Finalmente, se han retirado de la carretera instados por la Guardia Civil y sin provocar incidentes.

La acción se enmarca dentro de las movilizaciones que los trabajadores han iniciado ante la falta de personal, los problemas de seguridad que conlleva, así como el "cambio unilalteral de las condiciones de trabajo" que achacan a la dirección de la empresa.

Si bien esta primera huelga concluye este martes, el presidente del comité de empresa, Fernando González, ya ha dado por hecho que habrá nuevos paros a últimos de mes, dado que descarta por el momento cualquier acuerdo. "Desde el pasado viernes no ha habido ningún contacto con la empresa y ya damos por hecho que no lo habrá, así que tendremos que convocar nuevas movilizaciones", ha explicado. Ha anunciado además que este miércoles representantes del Comité acudirán a la Junta General del Principado para entrevistarse con todos los partidos representados.

Por otra parte, González ha negado que la causa real de la huelga sean los 4.000 euros que cada trabajador ha de devolver, como ha afirmado el de la Autoridad Portuaria y anterior presidente de la Ebhi, Laureano Lourido. El Tribunal Supremo rechazó recientemente el recurso de los empleados contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que determinó que habían estado cobrando durante varios meses una cantidad superior a la fijada por la ley para empleados de empresas públicas.

González, que ha dejado claro que los trabajadores, pese a no estar de acuerdo con el fallo, devolverán las cantidades, ha incidido en que las causas de esta huelga no tienen nada que ver con esta decisión judicial. Además, ha culpado al propio Lourido de ese problema ya que era él el presidente de Ebhi en la época en la época en la que se firmó el convenio que no cumplía los requisitos legales. "Fue él quien nos metió en ese fregado, y ahora lo utiliza para decir que la huelga es ilegal", ha criticado el representante sindical.