Han tenido que escuchar que no quieren trabajar. Que lo de vivir en casa cobrando 400 euros al mes «desincentiva» la búsqueda de empleo. Han tenido que leer que por su culpa la ciudad se hipotecará para los próximos años. Ellos son tres de los vecinos de Gijón que, a partir de la segunda quincena de marzo, podrán solicitar la renta municipal. Una paga en la que Gijón será pionera y que busca garantizar ingresos mínimos de 532 euros al mes. Fran, Pili y Cristina, que no se conocen, tienen un discurso común. Dicen que «la renta municipal no es ningún chollo» y ofrecen a los críticos «cambiarse por nosotros».

Francisco García Sin ingresos

«Vivo de la generosidad de los padres de mi pareja»

La construcción fue su trabajo desde chaval. Nunca supo lo que era estar en el paro. Se casó, tuvo un hijo y creyó que el futuro estaba encarrilado. Hasta que su tren vital chocó con la crisis. El matrimonio se acabó. Como la prestación por desempleo. Y el subsidio posterior. Francisco García, gijonés, de 32 años, lleva meses a la espera del salario social. Sin ningún ingreso.

«Vivo de la generosidad de los padres de mi pareja». Su nueva compañera está en su misma situación, pero en una vivienda de renta antigua «vamos resistiendo». Acude a todos los cursos que le ofrecen, «aunque andando, porque no tenemos para el transporte». Una falta de dinero que le impide ver a su hijo tanto como querría. «Solo en vacaciones, porque vive en Bilbao y no tengo para el autobús. Solo tiene seis años y no podemos pasar el fin de semana en la carretera».

La falta de ingresos tampoco le permite pagar los cien euros de pensión de alimentos. «Eran 250, pero cuando quedé en el paro el juez lo bajó a cien euros. Ahora no tengo ni para eso». No le gusta su situación. No le gusta ni hablar de ella. «A quien crea que vivir con 400 euros al mes es un chollo, le ofrezco cambiarse por mí. A ver cómo paga la casa, la luz, la comida y los gastos de su hijo. A ver cómo vive». García asegura que su único objetivo es «trabajar, pero nadie me ofrece trabajo».

Pili Sin ingresos

«Vivía con 293 euros al mes. Ahora no tengo nada»

Es la única de los tres que prefiere el anonimato -«puede decir que me llamo Pili, pero lo de la foto...»-, lo que no significa que no quiera contar su historia. «Vivía con 293 euros al mes. Ahora no tengo nada y eso que trabajé mucho. Mucho». La educadora social que la acompaña confirma su historia. Una que se remonta a hace 55 años. Cuando nació en Oviedo y quedó a cargo de entidades sociales. A los siete años la enviaron a un colegio en Mondoñedo «donde me fueron a buscar cuando tenía 19». La 'fueron a buscar' los fundadores de Una Ciudad para Todos, la ONG gijonesa que ofrece viviendas, centro de empleo y apoyo a la integración a personas con discapacidad.

«Allí trabajé mucho, mucho. Pero ahora la artrosis no me deja». Pili es experta en jardinería. «Lo que más me gustaba era estar con las máquinas», pero ahora la espalda y los brazos duelen a diario. Tanto que a los 50 años «tuve que dejar de trabajar». Lo último que cobró fue la Renta Activa de Inserción (RAI). «Eran 426 euros al mes, pero del piso tengo que pagar 133,13 euros». Repite machaconamente: «Debo el piso: 133,13 euros», porque «la RAI se acabó el 19 de diciembre» y desde aquel momento Pili no recibe nada.

Le han tramitado el salario social, pero el retraso que lleva esa paga de gestión regional hace pensar que llegará antes la posibilidad de percibir la renta municipal. Pili lamenta «que no puedo hacer nada. Tengo asma, lupus y artrosis y la Seguridad Social no cubre ni el antitusivo, ni la crema solar que necesito ni nada». Enumera ella: «Tampoco cubre la cola de la dentadura postiza: necesito más de dos tubos al mes y me cuesta cada uno 8,9», ni los zapatos de ortopedia que ha tenido que comprarse -«55 euros»- o las gafas -«porque ya no veo»-. Si pudiera darse un capricho, Pili lo tiene claro: «Me gustaría ir de excursión a Covadonga. Pero no tengo dinero».

Cristina Arné Salario social

«Nadie quiere vivir de las ayudas sociales»

Llegó a tener a su mando a 250 personas. Era jefa de personal de una multinacional. Casada con un empresario. Todo iba bien, hasta que se quedó embarazada. Cuando nacieron sus mellizos, en abril de 2005, ya había sufrido varias palizas. Ya había sido despedida. Tras varias promesas tipo 'no lo voy a hacer más' seguidas de nuevas palizas, hace nueve años llegó a Gijón. La Casa Malva fue su salvación durante ocho meses y su volver a empezar con sus bebés. Encadenó empleo tras empleo hasta que la crisis la dejó en la calle en 2011. Y en el hospital.

Porque los hijos de Cristina Arné tienen, además de una sonrisa continua, severas dolencias. Él, hidrocefalia y asma. Ella, las enfermedades de von Willebrand y de Arnold Chiari. La última la obligó a ser operada del cráneo. «Un mes ingresada en Oviedo. Y lleva dos años esperando que la llamen para fisioterapia, porque tiene la espalda totalmente contracturada y escoliosis».

Viven los tres en una vivienda social y de los 630 euros que les aporta la nómina de salario social. «Nadie quiere vivir de las ayudas sociales. Yo quiero trabajar, como he hecho toda mi vida, pero solo me ofrecen empleos de ocho horas y 400 euros al mes». La última oferta fue, confiesa, «de juzgado de guardia. Ofrecían trabajo de oficina a media jornada. Me encontré un local lleno de ratas y un individuo que me decía que el contrato sería de media jornada, pero yo tendría que trabajar de 8 a 15 horas y cobrar 400 euros. Ah, y firmar que renunciaba a las vacaciones y las pagas extraordinarias. Una tomadura de pelo».

Arné se confiesa «muy luchadora» y es consciente «de las críticas que despierta esta renta de la que hablan. A los críticos solo les digo que se pongan en mis zapatos, que mis hijos solo me tienen a mi. Que con 400 euros les den ellos una vida. A ver si pueden».