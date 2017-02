«Levantamos obras para ver que no había roca donde la habían facturado»

El informe encargado a una auditoría externa tras el cambio de responsables de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en 2011 puso de manifiesto «anomalías en la gestión». «Vimos que era necesario hacer un informe de la gestión de la EMA para ver qué se estaba haciendo y cómo se podía mejorar. Fue a raíz de las conclusiones cuando nos dimos cuenta que había cosas que no eran normales, por ejemplo, que la empresa Suymcoplas de forma sistemática cada año tuviese un exceso del 60% del presupuesto en la ejecución de las obras». Fernando Couto, portavoz del Gobierno municipal y presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) desde 2011 a 2015 declaró ayer en el Penal 2 durante el juicio que se celebra por las supuestas irregularidades cometidas por Dulce Gallego, expresidenta de la empresa municipal; Luis Alemany, ex gerente, y tres empresarios que supuestamente salieron favorecidos por esa práctica fraudulenta.

Tanto Gallego como Alemany se enfrentan a dos años de prisión y a la inhabilitación durante ocho años para empleo o cargo público por fraude y exacciones ilegales. A José Luis González (Suymcoplas), la fiscal Berta Fernández le pide dos años de cárcel y una multa de 3,5 millones de euros por tráfico de influencias, además de otros dos años de cárcel por fraude y exacciones ilegales. La misma condena pero una multa más reducida, de 350.000 euros, solicita la fiscalía para Jaime Martín y Javier Fernández Balseiro (Aldesa).

La denuncia que ha acabado con los cinco en el banquillo de los acusados partió del propio Fernando Couto, pocos meses después de ocupase la presidencia. «No existió traspaso de poderes de los anteriores responsables a nosotros; fue a raíz de las conclusiones del informe solicitado cuando supimos las supuestas anomalías, como por ejemplo, que el contrato de obras supuestamente pequeñas y urgentes que superaba 1,4 millones de euros», señaló ante el juez Luis Ortiz Vigil.

Por la izquierda, Luis Alemany, Dulce Gallego, José Luis González, Jaime Martín García y Javier Fernández Balseiro, ayer, durante la segunda sesión de la vista oral.

El actual portavoz del Gobierno municipal puso en duda durante su declaración que «las obras realizadas por las dos empresas que tenían adjudicados los trabajos fuesen pequeñas y urgentes», tal y como estipulaba el contrato. Puso como ejemplo, «la adecuación de la parcela de la Semana Negra».

«Mantener la compostura»

Durante la declaración de Fernando Couto se vivió algún momento tenso, como cuando el juez tuvo que detener la intervención del testigo para recordar «que según la ley de enjuiciamiento criminal los acusados no pueden mostrar señas de aprobación ni desaprobación durante la declaración de los testigos y deben mantener la compostura», refiriéndose, al parecer, a los continuos gestos con la cabeza que realizaba Dulce Gallego mientras hablaba Couto.

Otro de los testigos que declaró durante la segunda sesión del juicio oral fue el exgerente Pablo Álvarez Cachero. Y lo hizo en el mismo sentido que el concejal de Foro. «Evidenciamos con los informes que se habían producido supuestas irregularidades en la contratación y en la ejecución de las obras y así se lo hicimos saber a la fiscalía», explicó. Entre esas evidencias estuvo «la comprobación de tres obras aleatorias que habían sido ejecutadas por la empresa Suymcoplas». «Llegamos a abrir tres zanjas para comprobar que los trabajos que facturaron eran los que se correspondían con la realidad y los técnicos se percataron de que no era así, habían, por ejemplo, facturado obras realizadas con roca -algo que incrementa los costes- cuando en realidad no había roca alguna», dijo.

Álvarez Cachero relató ante el tribunal cómo Alemany le dijo que había que llevar la prórroga del contrato marco al Consejo de Administración «porque sí», si bien los miembros decidieron no renovarlo y elaborar un contrato extraordinario -«en el mismo sentido pero más controlado»- hasta que se licitara una nueva contratación. No obstante, afirmó, «solo se encargó una obra de urgencia y otras pequeñas obras, por lo que de 500.000 euros solo se gastaron unos 40.000 euros y se decidió que el nuevo contrato, licitado en 2013 ya no era necesario». No se firmó para evitar el lucro cesante, es decir, tener que compensar a la empresa adjudicataria si no se le encargaban obras por el importe del contrato.

«Confiaba totalmente en Alemany hasta que salió a relucir el informe de la auditoría externa y las supuestas irregularidades», aseguró, para luego añadir que «se comprobó que a Suymcoplas se le pagaba diferente a Aldesa y había trabajos que no se habían facturado ya que formaban parte del contrato, como por ejemplo la retirada de las vallas de obra. La anterior adjudicataria no cobraba por ello».

La mañana concluyó con la declaración de dos responsables intermedios de la EMA, quienes aseguraron que «los capataces y vigilantes controlaban la ejecución de los trabajos a pie de obra y a diario». «Los trabajos siempre estuvieron documentados», apuntó uno de los testigos, el mismo que manifestó que «el propio Luis Alemany solía pasar por las obras cuando podía. Le gustaba tener las cosas controladas». Incidieron en que «la elección de a quién se le encargaba una obra dependía sobre todo de la disponibilidad y proximidad».