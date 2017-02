Gijón dedicará una calle a los abogados de Atocha

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado esta tarde, a propuesta de IU, la concesión de una calle en la ciudad a los abogados asesinados en la calle Atocha de Madrid el 24 de enero de 1977. Según ha recordado el concejal Aurelio Martín, ese atentado “conmocionó a una España que todavía entonces luchaba por avanzar en su transición a la democracia y en la manifestación que reunió después a más de 200.000 personas en las calles de la capital sirvió para que el pueblo de Madrid pudiera expresar libremente por primera vez su determinación por avanzar hacia las libertades sociales y políticas por las que tanto habían trabajado estos abogados”.

Pese a que la iniciativa ha recibido el apoyo unánime de la Corporación, recibió algunas críticas desde la bancada del PP. El concejal Pablo González ha asegurado “echar de menos” que el grupo proponente “condene todos los movimientos totalitarios y todos los terrorismos, porque aquí no hay ni muertos de un tipo ni muertos de otro”. Ha lamentado en este sentido que IU no participara hace tres años en un acto de homenaje en Gijón a un guardia civil asesinado por ETA. Aurelio Martín ha recordado que “no ha habido ningún acto de condena al terrorismo en el parlamento asturiano en el que yo no haya participado cuando estaba en la Junta General e IU siempre ha participado en las manifestaciones unitarias de condena a los atentados”.

Verónica Rodríguez, de Xixón Sí Puede, ha reprochado a los populares que usaran ese argumento cuando ellos no estuvieron en el reciente descubrimiento de una placa en recuerdo de los gijoneses víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil. El PP ha asegurado que su 'sí' a la concesión de la calle a los abogados de Atocha era condicionado a que se cumpliera también con un acuerdo plenario del pasado mandato para levantar un monolito en recuerdo a todas las víctimas de ETA.