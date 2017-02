«Cuanto más tarde tengan móvil, mejor»

«Por desgracia ahora hay muchos niños que quieren ser 'youtubers'». Esa fue una de las respuestas que ayer brindó el inspector Claudio Alperi, delegado de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón, a los internautas a través del videochat organizado por EL COMERCIO. El encuentro sirvió para responder a las dudas de uno de los asuntos que se encuentra en pleno auge entre los jóvenes y que más preocupa a sus padres: El uso seguro de internet, especialmente de las redes sociales, y cómo minimizar sus riesgos.

Las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales se han convertido en algo indispensable en la sociedad, y especialmente en los adolescentes. Pero, ¿cuál es la edad mínima para participar de esta nueva forma de socializar? «Viene a ser entre 13 y 16 años. Aún así, sabemos que menores de esa edad ya usan redes sociales. El problema es que a través de ellas comparten muchas fotos». Y es ahí donde viene la preocupación. Según explicó Alperi, de esas publicaciones, «surgen los casos en los que a veces les engañan, amenazan y les solicitan fotos con contenido sexual, acabando en casos de 'grooming', 'ciberbullying' o 'sexting'».

Miedo al aislamiento

En una sociedad donde todo se comparte, las familias se hayan frente a un dilema: Decidir entre dejar a su hijo mostrar su vida privada o mantenerlo ' recluido'. «Casi todos los compañeros de clase poseen un móvil y muchos padres no quieren tener al suyo aislado. Pero, creo que cuanto más tarde lo tengan será mucho mejor», apuntó. El inspector insinuó que a veces son los progenitores los que 'meten la gamba'. «¿Sabe usted cuál es el regalo estrella de las comuniones?», preguntó a una internauta. Sin embargo, no se está buscando a un culpable, pues lo que realmente importa es que entre los padres y profesores «se logre concienciar y sensibilizar a nuestros menores en el uso seguro de internet». Alperi dio una serie de pautas como colocar el ordenador en un lugar visible y público de la casa, establecer una comunicación abierta con los hijos para que tengan confianza y hacer un seguimiento de los sitios que visitan. Quizá lo más importante son, lo que él designó, las normas básicas: No dar datos, no publicar fotos personales, no facilitar contraseñas, no aceptar solicitudes de amistad de gente que no conozca, así como establecer un tiempo prudencial en el uso de internet. Pautas que pueden librar de más de un disgusto. «Hay que hacerles ver que ante cualquier duda lo hagan saber para así poder ayudarles», apostilló.

Pero la pregunta más frecuente entre los padres es: ¿Cómo puedo detectar que está sufriendo ciberacoso?. Tristeza, enfado, nerviosismo cuando éste deja de usar sus dispositivos de repente, miedo a ir a la escuela o si puede llegar a tener pensamientos de autolexión son realidades y síntomas que permiten detectar con mayor facilidad la situación.

La clave está en conocer y saber usar lo que tenemos frente a nosotros. «Internet en sí mismo no es peligroso. Depende del uso que hagamos con él».