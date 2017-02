Una 'ilusión' basada en el desconocimiento

No se conocían entre ellos. Ignoraban a qué se dedicaban o hacia dónde podrían orientar sus intervenciones. Habían ensayado por separado, pero se acercaba el momento de ponerse cara. Porque la quinta edición del TEDx Gijón, que se celebrará a partir de las cuatro de la tarde en el recinto ferial Luis Adaro, llega con la 'Ilusión' que trae su lema, pero con la incertidumbre de quiénes hablarán y sobre qué.

EL COMERCIO quiso ayudar en la tarea de poner cara a los grandes protagonistas de una tarde de charlas, actuaciones y talleres, y reunió a la práctica totalidad de quienes a partir de las cuatro de la tarde subirán al escenario para transmitir esas «ideas inspiradoras que ayudarán a cambiar ideas... e incluso vidas». A las tablas subirán desde una quinceañera a dos empresarios, pasando por un médico, un historiador, una montañera, todo un coro, o un actor y presentador. Variado y enriquecedor, como suele ser habitual.

Fue precisamente Alberto Rodríguez, la cabeza visible del programa de la TPA 'De folixa en folixa', quien llevó la voz cantante del encuentro. «¿Que ye el TEDx?», se atrevió incluso a preguntar, después de haber dejado clmaro lo mucho «que me gusta salir a escena», que «los nervios son los que te dan la energía» para afrontar la experiencia y que «tengo muchas ganas de hacerlo». Eso sí, reconoce la dificultad de amoldarse a los diez minutos que tiene para exponer su idea: «hablar diez minutos de algo inteligente es difícil, pero hablar ese tiempo de algo subnormal como lo mío, es aún peor».

Su espontaneidad y su sentido del humor ayudaron al resto de los asistentes a soltarse, como al médico del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, Pablo Mata, quien confesó que «lo que me ha tranquilizado hoy es ver a tanta gente con humor. Me descarga de responsabilidad». Porque, aunque para él hablar en público no es desconocido, en un formato tan peculiar como el del TEDx y ante un auditorio general «es muy diferente». Sus nervios los comparte Rosa Fernández. La montañera, habitual ponente en los eventos de su actividad deportiva o protagonista cotidiana de charlas en colegios, no las tiene todas consigo en esta ocasión. Eso sí, acude dispuesta a «aprender, disfrutarlo y pasármelo bien».

«Dolor de barriga»

Para el gallego Pablo Piñeiro, enfrascado en la organización de un TEDx en Orense, participar como ponente es lo máximo. «Sin el 'feedback' del público no soy nadie», afirmó, al tiempo que califica como mágico el intercambio de experiencias que se vive en el evento. «La gente que va quiere aportar y lo ve todo en clave positiva. No encuentras al típico cenizo. Es gente con energía. Sales con un chute», aseveró.

Celestino Álvarez hacía «mucho tiempo que no escuchaba la palabra ilusión. En el mundo empresarial se habla más de motivación». El empresario, 'super tímido' confeso «hace años», afronta el reto con «miedo escénico», pero con la tranquilidad que le da saber que «lo bonito del TEDx es que no todo el mundo sabe hablar en público y ves al resto pasándolo mal como tú». Pasándolo mal y bien al mismo tiempo porque el reto le da energía, como al otro empresario, José Antonio Fernández, quien tiene claro que los mensajes «van a servir para mucho».

La «más joven, pero más experimentada», Paola Villanueva, ponente en el pasado TEDx Youth, aún con «el dolor de barriga» previo a subirse en el escenario, sigue acumulando fuerza vital para repetir experiencia. Por cierto que al historiador Pablo López, responsable de una de las áreas del Ecomuseo, y total desconocedor de las charlas TEDx, «lo que más nervioso me pone es que luego las charlas estarán colgadas en internet».

La pedagoga Patricia Díaz Caneja, Santiago Martín Laguna, Alberto Hernández y el coro joven de la Fundación Princesa de Asturias completarán el 'elenco' de una tarde en la que «nadie sabe lo que va a pasar». Porque, precisamente, la ilusión «se basa en ese desconocimiento. Hay que ir y descubrirlo».