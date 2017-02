Apuñalan a un joven de 35 años junto a un colegio de La Calzada

La Policía Nacional investiga el apuñalamiento sufrido en la tarde de ayer por un hombre de 35 años de origen magrebí, A. D., quien recibió dos punzadas en el tórax y el brazo izquierdo. El violento episodio tuvo lugar pasadas las dos de la tarde en la calle Costa Rica, en el barrio de La Calzada, junto a un centro escolar y a la hora en el que salían los alumnos de clase. Según apuntaron fuentes oficiales de la Comisaría, el autor del ataque estaría identificado, si bien a última hora de la tarde de ayer aún no había podido ser localizado.

Las primeras indagaciones apuntan a que el móvil de la agresión fue sentimental, ya que la víctima es la expareja de una mujer que está emparentada con el presunto atacante. Se da la circunstancia de que la chica -de origen español- acude a diario a recoger a sus hijos al colegio a cuyas puertas se produjo el apuñalamiento. No se descartan, no obstante, otras hipótesis.

El herido fue asistido inicialmente por los técnicos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en la calle Costa Rica y de forma inmediata, trasladado de urgencia al Hospital de Cabueñes. Las heridas que presentaba no afectaron a órganos vitales y no parecían revestir gravedad. Sin embargo, fue derivado a media tarde al Hospital Central de Asturias (HUCA), donde permanece ingresado, aunque su vida no corre peligro.

«Empecé a escuchar gritos»

Hasta el barrio de La Calzada se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional. Los agentes tomaron declaración a los testigos y a la víctima, que estuvo consciente y orientada en todo momento. El propio agredido facilitó la descripción de su agresor y facilitó su identidad. Las fuerzas de seguridad establecieron un dispositivo especial encaminado a localizar al sospechoso. «Estaba esperando a que saliese el niño del colegio y de pronto empecé a escuchar gritos y vi a un hombre corriendo. Luego ya vino la ambulancia y se lo llevaron», resume una testigo.