El conflicto de la estiba, a la negociación colectiva

Las reivindicaciones de los trabajadores del sector de la estiba parecen tener difícil encaje en el decreto-ley que prepara el Gobierno para reformar el sector por expreso mandato de la Comisión Europea. Por ello, el Ministerio de Fomento ha hecho un llamamiento a patronal y sindicatos para que «se sienten a dialogar lo antes posible en el marco de la negociación colectiva, donde sí se pueden incluir aspectos que no tienen cabida en el real decreto-ley».

El Ministerio de Empleo se ha ofrecido como mediador en la negociación entre las partes, pero se recuerda que varios aspectos solicitados por los sindicatos, como la creación del registro de trabajadores, fueron rechazados por la Comisión Europea, por lo que no se han podido incluir en el decreto-ley. No obstante, Fomento asegura que «ha incorporado todos los elementos posibles para flexibilizar la norma a favor de los trabajadores, como son, por ejemplo, un periodo transitorio de adaptación de tres años, el establecimiento de un sistema de compensaciones para que los actuales trabajadores conserven sus derechos laborales preexistentes o la no exigencia de requisitos de titulación a aquellos empleados que acrediten cien jornadas de trabajo».

En caso de que no se apruebe el mencionado real decreto-ley, la CE impondrá a España una multa diaria de 134.000 euros, lo que se sumará a los 21,5 millones de sanción que se llevan acumulados hasta la fecha.

Uno de los aspectos que incluye el real decreto-ley, como es que sean los puertos los que paguen las indemnizaciones de los eventuales despidos de estibadores, ya ha tenido la primera contestación. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, rechazó esta propuesta y mostró sus «reticencias», porque «no nos parece que sea lógico. Los puertos tienen un gobierno autónomo y sus economías deberían ser para inversiones y el desarrollo del propio puerto, y no para cubrir unos huecos que deberían corresponder a otras instituciones».

Posibilidad de acuerdo

Manuel Cabello, uno de los representantes del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, confió ayer en alcanzar un acuerdo con la patronal en los próximos días. «Va a depender de la voluntad que pongamos todas las partes, pero es muy difícil que no logremos un acuerdo, porque lo habíamos casi alcanzado con las empresas justo cuando el ministro anunció que se iba a aprobar un decreto-ley».

El sindicalista apuntó que, «si las empresas ponen voluntad, nosotros también la tenemos y, por supuesto, creemos que puede haber acuerdo y que la negociación no debe durar más allá de dos semanas». «Parece ser que la intención del ministro es abrir una vía de diálogo, que es algo que veníamos pidiendo desde hace dos años».

No se han hecho esperar las reacciones de los líderes de los principales partidos políticos ante la desconvocatoria de la huelga en la estiba y el anuncio de negociaciones entre las partes. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, confía en que los estibadores no pretendan mantener su situación de «privilegio» al margen de las leyes y ha instado a cumplir con la sentencia europea y reformar un sector para acabar con el «nepotismo». El socialista Antonio Hernando pidió que el decreto-ley sea fruto del «acuerdo» e instó a patronal y sindicatos a que retomen el diálogo «inmediatamente». Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, los estibadores tienen mejores condiciones de trabajo «porque se lo han ganado», al tiempo que apoyó que defiendan ampliar sus derechos. Y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, reveló que el miércoles habló con el ministro de Fomento y le pidió aplazar la reforma del sector para intentar negociar.

Entre tanto, quienes buscan soluciones para adaptar las normas de la estiba al Derecho de la UE son las autoridades españolas y la CE, cuyo portavoz, Margaritis Schinas, dijo que «las discusiones avanzan».