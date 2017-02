Buscan a un hombre de 60 años desparecido en Gijón

La familia de José Luis Fernández, un vecino de 60 años del barrio gijonés de La Calzada, le busca desesperadamente desde el pasado lunes. La última vez que se le vio fue el domingo por la tarde, cuando estuvo comiendo y merendando con su familia. Según ellos mismos cuentan, a desde las siete de la tarde de ese día no se le volvió a ver.

DESCRIPCIÓN José Luis Fernández Estatura: 1,78 metros. Peso: unos 100 kilos. Complexión fuerte y barriga. Pelo: muy corto y canoso. Edad: 60 años. Vestía: pantalón vaquero, zapatillas deportivas y cortavientos azul o negro. Llevaba una bolsa de dpeortes negra. LLAMAR AL TELÉFONO: 630 722 623

«Suponemos que se marchó el lunes por la mañana», aseguran sus allegados, quienes esperaban que el propio lunes fuese a comer con su hermana. No lo hizo, y tampoco fue a visitar a su madre por la tarde como solía hacer habitualmente. Esta ausencia hizo saltar las alarmas y ya por la noche los familiares de José Luis pusieron una denuncia. Según ellos creen, el desaparecido, que mide 1,78 metros y pesa unos 100 kilos, se marchó con una bolsa de deportes negra, algo de ropa, comida y un poco de dinero. No llevaba la medicación que habitualmente tenía que tomar y que su hermana se encargaba de dispensarle cada día. También creen que vestía un pantalón vaquero, unas zapatillas deportivas y una especie de cortavientos azul o negro. Su complexión es fuerte, tiene el peno canoso y muy corto y barriga.

La familia de José Luis está especialmente preocupada porque tiene una enfermedad mental por la que se tiene que medicar a diario y saben que no ha llevado consigo sus pastillas. No tiene problemas de desorientación aunque ya había desparecido hace 14 años y finalmente fue encontrado. Aseguran que suele tener unas rutinas muy concretas en su vida y que su ausencia durante tanto tiempo no es normal. Por todo ello piden colaboración ciudadana para encontrarlo llamando al teléfono 630 722 623.