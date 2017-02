Los estibadores convocan tres semanas de paros

Los sindicatos de estibadores han presentado un nuevo preaviso de huelga para nueve jornadas alternas a partir del 6 de marzo, que se hará efectivo si el Consejo de Ministros aprueba el viernes sin modificaciones el real decreto-ley de reforma del sector de la estiba. Entre tanto, los representantes de los trabajadores y patronal Anesco celebraron ayer en Madrid la primera jornada de negociaciones sobre el cambio de modelo del sector. Lo hicieron bajo la mediación del presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña. Antolín Goya, responsable de la Coordinadora de los Trabajadores del Mar, aseguró acudir al encuentro «con la mejor de las voluntades para buscar un acuerdo» que permita llegar a una solución «de la forma menos traumática posible». Sí quiso dejar claro que, si la reunión «no llega a ningún lado y se presenta el decreto sin ningún tipo de modificación ni de negociación, estaremos en la misma situación que estábamos hace diez días y no nos quedará otro remedio que presentar un nuevo preaviso de huelga».

Y parece que en esas movilizaciones no estarán solos. El representante español del Consejo internacional de Estibadores, Jordi Aragunde, tras una reunión en el puerto gaditano de Algeciras, mostró su apoyo a los trabajadores y apuntó que, si no hay consenso en la liberalización del sector, no descarta movilizaciones, que tendrán «carácter mundial». Aragunde advirtió de que si el Gobierno pretende desviar tráficos españoles a otros puertos, «los compañeros de Tánger, Marsella y otros lugares ya han anunciado que actuarán en consecuencia, siempre dentro de la legalidad».

El representante del Consejo defiende la petición de los trabajadores españoles de establecer un registro de estibadores, porque «no parece lógico que en Bélgica se apruebe y lo que vale allí no valga para España». También dijo que «es necesario parar la situación con la Unión Europea. No podemos estar en el diálogo social y al mismo tiempo se esté sancionado a los países».

«Sueldos decentes»

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también respaldó a los estibadores y apuntó que «no tienen que pedir perdón por tener unos sueldos decentes». Cargó contra el Gobierno español por demostrar una «prepotencia» que además considera «absolutamente insoportable». Y aseguró que la liberalización del sector solo beneficiará a las empresas estibadoras, que verían crecer el valor de sus empresas «de una forma desproporcionada».

También se refirió ayer a este asunto el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien en el Senado dijo que «es urgente aprobar» el real decreto-ley. En respuesta a una pregunta del senador de Unidos Podemos Ferrán Martínez, el ministro explicó que «el único interés del Gobierno es cumplir con la sentencia de la Comisión Europea», que considera ilegal el sistema español al no permitir prestar servicios de estiba a empresas de otros países. De la Serna apeló al «sentido común» en estas negociaciones, ya que España se enfrenta a una multa de 134.000 euros por cada día que no entre en vigor la nueva regulación de la estiba.