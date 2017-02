«Las sardinas no tenemos sexo; solo con los pulpos»

«No tenemos sexo, como los ángeles; solo con los pulpos». Así de rotunda se mostró una de las Sardinas del Antroxu en la visita que ayer realizaron a las instalaciones de EL COMERCIO. Este año, la máxima figura del Carnaval viene por partida doble. «Una gracia de la naturaleza. Veníamos pegadas y nos separaron al nacer», argumentó la otra. Son sardinas de la cabeza a los pies. O, más bien, a la aleta. Condición que les basta y les sobra, hasta tal punto que no quisieron desvelar su género.

«¿Tú cuando vas al mercado pides un kilo de sardinos?», fue la respuesta ante la indiscreta pregunta. Sardinas o sardinos aparte, su única preocupación es divertirse este Antroxu y comer frixuelos hasta reventar. «Hay que tomar uno al día, como los vasos de vino. Lo dicen nueve de cada diez médicos», aseguraron. Como buenas antroxeras, las Sardinas ya tienen plan para esta noche: «Nos llevan de 'boys' al Acuario, donde hay una morena muy marchosa». A buen seguro que su cena de Comadres tendrá el punto exacto de sal. Marina, claro está.

«Los oricios están subidos»

Se declararon amantes de los pulpos, pero poco amigas de los oricios. «No me llevo muy bien con ellos; como son los más caros, están muy subidos», afirmaron. Además, «se pasan el día pinchando» y esa actitud es muy molesta. En su visita, no faltaron los consejos a los trabajadores de El COMERCIO y, por extensión, a los gijoneses. «Hay que salir este Carnaval, mojarse y no tener mucha mala raspa», sentenciaron. Pero no todo es folixa y las Sardinas aprovecharon para pedir prácticas al director del diario: «¡Que nos contraten como becarios!», sugirió una con entusiasmo. «Lo mismo te hago una página de Nacional que de Cultura», añadió la otra. Incluso tuvieron tiempo para comentar temas de actualidad. «Estamos cansadas de sufrir explotación», aseguraron en referencia al recorte de la cuota de la xarda y el bocarte. Se ve que el asunto es delicado para ellas, pues no dudaron en concluir con un conocido lema: «Nosotras parimos, nosotras decidimos». Entre tanto desmadre, Don Hilarión trataba de calmar a sus acompañantes, que no son ni rubias ni morenas, pero sí más saladas que un baño en San Lorenzo.