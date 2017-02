Hospital de Gijón, referente en la atención sociosanitaria

El sexto hospital de la ciudad pronto será una realidad. Tras abrir recientemente su parte geriátrica, con 108 plazas, el Centro Sociosanitario Hospital de Gijón tiene todo listo para poner en marcha el funcionamiento del área hospitalaria.

Pendiente de cerrar los trámites administrativos correspondientes, el Hospital Gijón tiene previsto abrir en un plazo aproximado de un mes. Así pues, el edificio que durante años albergó el Hotel León, inicia una nueva andadura de la mano de la familia Campos, especializada en atención sociosanitaria, y fundadora de Ambulancias Gijón y del Instituto Gerontológico Astur.

Sociedad que cuenta con un total de nueve residencias geriátricas, la mayor parte de ellas en Asturias, pero también tiene presencia en otras comunidades autónomas como Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Aglutina, además, Fisiogestión, empresa de rehabilitación a domicilio concertada en los ayuntamientos de Gijón y Avilés y la presidencia de Funerarias Noega, titular del tanatorio homónimo, abierto en la finca Banco de Jove.

De carácter sanitario-residencial y ya a pleno rendimiento, la creación de este centro nacido con vocación de convertirse en referente en la calidad en la prestación del servicio sociosanitario, responde a la necesidades crecientes de una sociedad envejecida.

Tanto la realidad actual como el futuro inmediato hace necesario estar preparados para la provisión de cuidados cualificados a la dependencia.

Nuevas respuestas a nuevas demandas que permitan a las personas mayores seguir controlando su propia vida, aún cuando necesiten ser cuidadas por otros y precisen cuidados médicos y de enfermería importantes.

Bajo este punto de partida el centro ha abierto sus puertas apostando firmemente por un modelo pionero en la atención sociosanitaria en el Principado de Asturias contando para ello con gran diversidad de profesionales en equipos multidisciplinares, atención médica y de enfermería 24 horas presencia.

Unas instalaciones únicas

Para la puesta en marcha del Centro Sociosanitario Hospital de Gijón el antiguo edificio del Hotel León ha sido sometido a una exhaustiva remodelación cuyas obras han sido realizadas por Construcciones Tolivia, S. L.

El centro ha sido por tanto reinventado en su arquitectura, de manera que se facilitase las comunicaciones y recorridos interiores posibilitando el cumplimiento del código técnico de edificación en su norma hospitalaria y residencial.

En definitiva un edificio construido bajo unos criterios que pasan por una concepción funcional y arquitectónica responsables de que el Centro Sociosanitario Hospital Gijón cumpla unos requisitos hospitalarios que ninguna residencia actuales posee en Asturias.

Un espacio cardioprotegido en el que se han instalado además consultas externas para Geriatría, Neurología, Traumatología, Familia, Medicina Interna y Rehabilitación, así como una unidad de diagnóstico por imagen de RX. Y es que salvo quirófanos y UVI, el centro ha sido dotado de todos los servicios hospitalarios.

Residencia Geriátrica, atención a la medida

Dotada de una arquitectura accesible y amable, su estratégica localización en pleno centro de Gijón, la innovación del proyecto y la relevancia de su equipamiento unido a la experiencia y confianza que aporta el Grupo Instituto Gerontológico hacen de ella una firme candidata a convertirse en un referente en la verdadera asistencia sociosanitaria.

Independiente de la zona hospitalaria y dotada de altos requerimientos sanitarios, la residencia ocupa las plantas superiores. Distribuidas entre la tercera y séptima planta están por tanto las 108 camas de la zona residencial, en su mayor parte distribuidas en habitaciones individuales.

En cada planta se ha instalado un comedor y una zona de estar y cuenta con un control de accesos y de salidas. El edificio cuenta asimismo con cafetería abierta al público en la planta baja, y gimnasio y sala de terapia en la primera planta, mientras que en la octava se han habilitado instalaciones como la lavandería, el vestuario para el personal, almacenes, un generador eléctrico y equipos de oxígeno y vacío.

Con cocina propia, el centro prepara cuidadosamente las comidas destinadas a los pacientes ingresados en el centro.

En las mejores manos

Conscientes de que por mucho que una residencia ofrezca miles de servicios, nunca será como estar en casa, el objetivo está, por tanto, en conseguir cubrir las necesidades de cada residente con la mejor atención, en un clima lo más cálido y humano posible.

Un equipo coordinado y cohesionado, que al margen de la profesionalidad y experiencia de cada uno, trabaje de la forma más cómoda posible contribuyendo a crear el mejor de los ambientes, ya que su bienestar se traducirá en un bienestar mayor para sus usuarios y sus familias.

Una residencia que destaca por su carácter socio-sanitario y en la cuentan con gran diversidad de profesionales en equipos multidisciplinares: fisioterapia, terapia ocupacional, educación social, trabajo social, logopedia, psicología, nutricionista, así como atención médica y de enfermería 24 horas.

Hospital Gijón, al servicio del bienestar

El Hospital Gijón nace de la necesidad de contar con un centro de referencia en la ciudad constituido por un nuevo centro hospitalario con internamiento C.1.3. de media y larga estancia. Un proyecto próximo a materializarse y con cuyo funcionamiento la ocupación total del centro, sumando residencia y hospital, pasará a ser de 140 plazas, en su mayoría individuales.

Ubicado en la primera y segunda planta, cuenta con 32 plazas, 22 en habitación individual y 10 en cinco dobles.

Su uso está destinado a la atención de pacientes adultos, en general de baja complejidad, que bien por procesos crónicos o por tener reducido su grado de independencia funcional para la actividad cotidiana, no pueden proporcionarse en su domicilio y requieren un largo periodo de internamiento no susceptible de estancias prolongadas en hospital de agudos.

Desde cuidados paliativos hasta rehabilitaciones postquirúrgicas, de trauma, rehabilitación de daños neuronales, etc., es decir no está dirigido solo a tercera edad, sino a cualquier paciente que por su tipología necesite cuidados especiales. Con tal fin, el Hospital Gijón está dotado con todos los recursos propios de este tipo de centros, no disponiendo de UCI, ni área quirúrgica.

En la planta baja se ubican las Consultas Médicas de las especialidades que ofrece el centro: Geriatría, Familia y Medicina Interna en régimen de consultas externas y hospitalización.

Y Traumatología, Rehabilitación y Neurología en consultas externas e interconsultas. Asimismo cuenta con servicio de urgencias 24 horas. En estas consultas se atenderán pacientes citados por los propios especialistas y por el Hospital.