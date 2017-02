112 vecinos del barrio gijonés de El Llano se reparten un millón de euros del Euromillones

El Llano está de fiesta. Y no solo por el inicio del Antroxu, que ya empieza a llenar de color y vida las calles, sino que hay otro motivo para la celebración. La administración de loterías número 12, situada en la avenida Schulz 45, repartió en la noche de ayer un millón de euros gracias a un boleto de Euromillones. La alegría, además, ha sido ampliamente repartida. El premio ha recaído sobre la peña La Milagrosa, por lo que 112 vecinos del barrio recibirán en torno a 7.000 euros (tras la retención de Hacienda).

“Estoy contentísimo. Es un premio muy repartido y se necesita mucho en el barrio. Entre las llamadas y la situación no he podido dormir nada en toda la noche”, afirma Emilio Muñoz, responsable de la administración de loterías y fundador de la peña agraciada. Sin embargo, en esta ocasión él no tuvo ninguna de las participaciones agraciadas ya que éstas se agotaron antes de lo previsto. “El dinero se va a algunas familias muy necesitadas, así que no puedo expresar lo que se siente”, sostiene.

Este no es el primer premio notable que reparte la administración. En 2003, la Primitiva dejó más de 3 millones de euros en el barrio.