Un millón de euros para 112 agraciados

El Llano está de fiesta. Y no solo por el inicio del Antroxu, que ya llena de color y vida las calles de toda la ciudad, sino por otra circunstancia que se dio en la noche del viernes. La administración de loterías número 12, situada en la avenida Schulz 45, repartió un millón de euros gracias a un boleto de EuroMillones. Una alegría, además, que ha sido ampliamente repartida: el premio ha recaído sobre la peña La Milagrosa, por lo que 112 vecinos del barrio recibirán 7.147 euros (tras la retención de Hacienda) cada uno. «Estoy contentísimo. Es un premio muy repartido y se necesita mucho en el barrio. Entre las llamadas y la situación no he podido dormir nada en toda la noche», afirmaba Emilio Muñoz, responsable de la administración de loterías y fundador de la peña agraciada.

Sin embargo, en esta ocasión él no tuvo ninguna de las participaciones agraciadas, pues éstas se agotaron antes de lo previsto. «El dinero se va a algunas familias muy necesitadas, así que no puedo expresar lo que se siente en esta situación», sostiene el lotero. Según relata, la peña lleva en funcionamiento más de tres años. Así, cada semana juegan en los dos sorteos semanales de EuroMillones: martes y viernes. «Siempre cambiamos de números, no tenemos unos fijos. Jugamos varias múltiples y vendemos las participaciones entre los habituales del barrio», explica. Asimismo, aunque la gran dispersión del premio supone una menor ganancia por persona, Muñoz prefiere que la suerte haya recaído sobre varias familias. «Si le toca a uno está genial, pero prefiero hacer feliz a mucha gente», sentencia.

«Repartido, mucho mejor»

Una de las trabajadoras de la administración, que copó durante la mañana de ayer toda la expectación generada por el premio, se manifestó en la misma línea que Muñoz. «Lo único que me viene a la cabeza es que repartido el premio queda mucho mejor. En este barrio, además, este dinero arregla mucho. Aunque no sea demasiado, muchas familias obreras van a tener una ayuda que no les viene nada mal», explicaba satisfecha.

El premio, según informó, no es el ordinario que ofrece EuroMillones -en el que hay que acertar cinco cifras y dos 'números estrella'-, sino que, en esta ocasión, el boleto tuvo la suerte de contener uno de los cinco códigos ganadores de 'El millón'. Esto es, una suerte de matrícula que cada viernes se sortea junto a los números habituales. «Cada seis meses se hace un sorteo especial en el que premian cinco códigos en vez de uno. Tuvimos la suerte de que el boleto que sellamos tenía uno de ellos», explica.

«La mayor alegría»

Desde la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado también han querido compartir la alegría de los premiados. Roberto Morales, su representante en Asturias, se mostró encantado de que «medio barrio» pueda disfrutar del premio, lo que repercutirá en los pequeños comercios y en la economía local. «Es la mayor alegría que tenemos en nuestra profesión», afirma Morales.

Este no es el primer premio notable que reparte la administración de la avenida Schulz. En 2003, la Primitiva dejó más de tres millones de euros en el barrio, el más alto que han dado hasta la fecha. En julio de 2015, según informan desde la administración, la BonoLoto repartió 50.000 euros.