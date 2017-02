«Le recriminé que llevase los perros sueltos, sacó una navaja y me la clavó»

No podía imaginar que una noche libre pudiera terminar de tan nefasta manera. J. L. G. B., de 51 años y bombero del parque gijonés, se desplazó en la madrugada del viernes al sábado a Contrueces para cenar con su esposa. Al finalizar la velada -alrededor de la una y media de la madrugada-, paseaban por la calle Río Cares, a la altura del centro de salud, cuando cuatro perros grandes les sobresaltaron. Iban sin correas y, junto a ellos, su dueño: la persona que presuntamente apuñaló a la víctima. «Le recriminé que llevase a los perros sueltos porque salieron de entre los coches y asustaron a mi mujer; sacó una navaja y me la clavó», relató ayer el afectado a EL COMERCIO.

Ante el reproche, el agresor comenzó a insultarle: «Me dijo que me fuera a la mierda y que no me metiera en su vida». El bombero le afeó su actitud y fue entonces cuando el atacante -R. F. S. A., de 63 años- metió una mano en el bolsillo para sacar una navaja. La víctima logró esquivarle una vez, pero, a la segunda, el delincuente hundió la hoja en su hombro. Según relató el propio afectado, el arma blanca le alcanzó entre un pulmón y la clavícula.

El bombero, según fuentes de la Policía Local, hizo acopio de fuerzas para perseguir al atacante hasta un portal próximo, donde se introdujo. Como consecuencia de la persecución y el encontronazo entre ambos, se rompió el cristal de la puerta. Se da la circunstancia de que es, precisamente, el portal del edificio donde reside. La víctima quedó tendida en la acera como consecuencia del ataque. Sangraba abundantemente porque la herida era profunda. Su mujer, que le practicó los primeros auxilios, fue quien explicó lo ocurrido a los policía locales que se desplazaron al lugar de los hechos.

Denuncia en Comisaría

El hombre fue trasladado urgentemente al Hospital de Cabueñes en una UVI móvil para ser atendido de sus lesiones. Los agentes localizaron al supuesto autor del ataque en su propio domicilio, en la calle Río Cares, donde fue arrestado. A continuación, los policías le condujeron al mismo centro hospitalario y, luego, a Comisaría, donde quedó detenido. La víctima recibió el alta hospitalaria en la mañana de ayer. Al salir de Cabueñes, presentó una denuncia contra su agresor.

«Yo no le había visto en mi vida porque no soy vecino de Contrueces, pero sé que ya ha tenido problemas y denuncias por llevar a los perros sueltos», señaló. Asimismo, el bombero quiso subrayar que «en ningún momento se produjo una discusión ni un forcejeo». Según su versión, su única acción fue «recriminarle por dos veces que atara a los animales». Aunque tiene «bastantes dolores», se considera afortunado porque el arma blanca no afectó a órganos vitales.