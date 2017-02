Amigas de corazón... y de riñón

Desde hace más de quince años, Belén Gallego de la Iglesia, de 48, y Ana Lorenzo, de 51, son grandes amigas, «de esas que tienes de corazón». Pero desde noviembre del pasado año lo son también «de riñón». Estas dos gijonesas protagonizan una historia como pocas, que comenzó cuando Belén supo, por sorpresa, que necesitaba un trasplante tras descubrir los médicos que sus riñones funcionaban apenas a un 16%. Belén no fue consciente hasta cumplir los 46 años de que sufría un problema renal. «Me solían doler los pies, las rodillas y las piernas, pero nunca creía que fuera porque mis riñones estaban mal». Belén tenía una insuficiencia renal grave que desconocía y lo peor es que, según los especialistas, «iba a ir a más».

EL CASO Donación. Ana cedió a Belén uno de sus riñones. Es uno de los pocos casos de donación viva entre personas que no son familiares. Trasplante. Se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2016 en el HUCA. Belén sufría una grave insuficiencia renal.

Los facultativos le aconsejaron entonces el programa de donante vivo, «para así evitar ir a diálisis» y también porque la aparición de un riñón de cadáver podía demorarse en exceso. Enseguida, su hermana Begoña se ofreció como posible candidata, pero fue descartada porque su riñón no era compatible con el de Belén. Fue ahí cuando Ana, que había seguido «toda la historia muy de cerca» le ofreció uno de los suyos. «Fue algo impulsivo. No me lo tuve que pensar ni un segundo. En estos últimos años perdí a mucha gente y no quiero perder a nadie más», argumenta.

Así que ahora Belén lleva un trocito de Ana, «la amiga de corazón» a la que conoció hace quince años a través de su hermana, cuando ambas eran voluntarias en la ONG Una ciudad para todos. A estas dos gijonesas, que estudiaron en los colegios Virgen del Mar (Belén) y los Jesuitas (Ana), les une también otra circunstancia que resultó crucial para poder llevar a cabo la donación y el posterior trasplante: «Compartimos el mismo grupo sanguíneo, el cero positivo, lo que facilitó todo mucho», explica esta última. Pero para que esta auxiliar administrativa ahora en paro y miembro de un grupo de claqué (los 'Tapping Machine') pueda ceder uno de sus órganos hace falta algo más que su propio deseo. Ana tuvo que pasar un pormenorizado examen médico y un estudio de histocompatibilidad. También un control psicológico y declarar ante un juez que «no estaba coaccionada ni iba a recibir contraprestación alguna». Todo este riguroso proceso «duró cerca de un año» hasta que «nos llamaron para la operación». Fue el 2 de noviembre, «el día de Difuntos», se ríen ambas, tras mostrar la cicatriz que desde entonces llevan en su abdomen. Tras la intervención, que se llevó a cabo en el HUCA, donde se centralizan los trasplantes de órganos que se practican en Asturias, Ana fue dada de alta «apenas cuatro días después. Fue todo muy rápido y nos trataron estupendamente. A mí me llamaban 'la del claqué'», comenta nuevamente entre risas. Su amiga estuvo un tiempo más. «Nueve días, pero fue porque quería estar seguros de que iba todo muy bien».

Gracias al gesto altruista de Ana, Belén puede llevar ahora una vida normal. Ha vuelto a caminar sin dificultades y sin dolores de rodilla. Ya no se cansa como antes y hasta está pensando en reanudar con Ana las clases de claqué. «Se lo debo», confiesa. Llevar el riñón de otra persona «es algo maravilloso, aunque también mucha responsabilidad. Prometo cuidarlo muchísimo. Ella lo sabe», comenta.

Ana no se siente una heroína por haber cedido en vida uno de sus riñones. «Animo a todos los que puedan que lo hagan. La única secuela que me ha quedado es una cicatriz, pero la satisfacción por ver bien a Belén es inmensa. Vale la pena». El trasplante propiciado por estas dos gijonesas es poco habitual, ya que la mayoría de los casos de donantes vivos ocurren entre familiares. «Lo normal es que sea de esposa a esposo o de madre a hijo», afirma Rogelio García, de Alcer.

El HUCA llevó a cabo el pasado año 57 trasplantes renales, de los que siete correspondieron a donaciones de vivo. Se trata de una de las mayores cifras de los últimos años y que contienen en ella la pequeña gran historia de Belén y de Ana.