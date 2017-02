Rebajan la pena a un gijonés con 33 condenas por vulnerarse su reinserción

Una persona con 33 condenas dictadas en dos años tiene derecho a la reinserción local. Así lo estima el Tribunal Supremo, que ha reducido la condena a un delincuente habitual que robó por la fuerza un vehículo y un bolso, utilizó la tarjeta de crédito de la víctima en 30 ocasiones a lo largo de once meses en Gijón, Oviedo, Langreo y Avilés y perpetró numerosos hurtos en establecimientos comerciales de toda la región. El procesado fue inicialmente penado con 11 años de prisión por una acumulación de las 33 condenas de hurto, robo con fuerza, resistencia y estafa, delitos por los que fue juzgado. Ahora el Supremo, tras el recurso de casación presentado, le rebaja la condena a los tres años y medio de cárcel al entender que «varias de las condenas deben ser excluidas para ser cumplidas de manera independiente». Deberá cumplir por acumulación el triple de la pena superior, es decir, la de un año y cuatro meses referente al delito del robo y utilización de vehículo a motor, ocurrido en enero de 2013. Fue detenido después de sustraer un coche en Gijón y ser sorprendido por la Policía Local conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

El ministerio fiscal, «viniendo a entender vulnerada la tutela judicial efectiva, solicitaba la nulidad del auto recurrido por no constar en él los mínimos necesarios que permitieran su control en esta vía casacional, decidiendo sobre la concurrencia de los presupuestos necesarios para resolver sobre la refundición interesada, y en especial si en las sentencias en que se ha impuesto solo la pena de multa se ha acordado la responsabilidad personal subsidiaria de arresto sustitutorio o se ha sustituido la pena de multa por la de trabajos en beneficio de la comunidad».

Es decir, que la fiscalía consideraba que no se podía aplicar la acumulación de las 33 condenas por haber sido acordado en algunas de ellas que las penas de privación de libertad podían ser sustituidas por penas que no conllevan ingreso en prisión.

La defensa pidió fusionar los castigos con el objetivo de lograr la reeducación del reo

El fallo judicial del Tribunal Supremo, no obstante, desatiende la petición de la acusación pública. No por no considerarla procedente, sino, según se recoge en la sentencia, «porque supondría una ingente labor, recabando de cada órgano judicial la información que solicita, con un retraso de la cuestión inasumible», refiriéndose a la comprobación uno a uno en los 33 juzgados que fue procesado el delincuente de «si cuando se ha impuesto solo la pena de multa se acordó la responsabilidad personal subsidiaria de arresto sustitutorio o se ha sustituido la pena de multa por la de trabajos en beneficio de la comunidad».

El máximo órgano judicial estima así en parte el recurso de casación interpuesto por el representante letrado del procesado, que interesaba la refundición de las condenas pendientes de cumplimiento con el objetivo de orientar las penas a la reeducación y a la reinserción social.