Y el cielo lloró por sus Sardinas

El plomizo cielo que cubrió Gijón desde primera hora de la mañana ya presagiaba lo peor. Aunque fuese la crónica de una muerte anunciada, Paca y Tola abandonaron a los gijoneses en la intimidad, dejando atrás los focos y las muertes mediáticas. No en vano, una formidable tromba de agua cayó sobre la ciudad durante toda la mañana, obligando a cancelar el ritual del fallecimiento que estaba previsto para el mediodía en Begoña.

Pese a no morir en público, Paca y Tola despidieron el Antroxu, según se rumorea, por un exceso de fiesta y farturas, por lo que toda la jornada fue pensada en su honor. Por la tarde, con las nubes fuera del radar, el velatorio, el cortejo fúnebre y el testamento se abrieron al público. No podían irse las Sardinas sin armar el último gran jaleo de los Carnavales. «A Gijón quiero recordarla así, como una ciudad abierta y acogedora, donde no sobra nadie y cabe todo el mundo. Quiero legaros en herencia un cachín de la mi libertad, esa con la que anduve surcando todos los mares sin que nadie me mirara el pasaporte, hasta que mis aletas pisaron la playina», relató el testamento conjunto que dejaron.

«Mi raspa para Tabacalera»

Así, durante toda la tarde, tragedia y festejos se cogieron de la mano para recordar la muerte de las hermanas: un duro golpe para propios y extraños. «¡Qué pena!», sollozaban las plañideras, ataviadas de pies a cabeza del negro protocolario. El paseo de Begoña, de la mano de la compañía Escenapache, cantó y lloró por el final del Antroxu. «Paca y Tola, este año son dos. Jamás se vivió algo así en Gijón. ¡Hay que ver, menudo olor a putrefacción!», cantaron los miembros de la compañía. Los premios a charangas y carrozas precedieron al cortejo fúnebre, que llevarían a los dos cadáveres hasta la plaza del Marqués, donde la ciudad les dio el último adiós.

El agradecimiento y el sarcasmo definieron las palabras póstumas de Paca y Tola, que se acordaron de Moriyón, Javier Fernández, Rodrigo Rato y el Sporting. «¡No me digáis que no ye una suerte tener una alcaldesa que no gasta ni bromes, que encima trabaya a tres turnos y juega a los médicos por les tardes. El Sporting tien un rubí y las consistoriales un diamante. Que las urnas y la incomparecencia de la oposición os conserven esa joya por muchos años», dejaron escrito las Sardinas en su testamento.

Su legado, según explicaron a través de el escrito, no será pequeño para la villa de Jovellanos. Agradecidas hasta el extremo por el trato recibido, las hermanas decidieron donar su cuerpo a distintas entidades. «Me despido legando mi raspa al museo fantasma que diz que van a hacer en Tabacalera; los mis güeyos, para iluminar los champiñones que crecen en el túnel del metrotrén; estos labios carnosos los cedo en usufructo a quien sepa cómo transformar en princesa a una sardina. Quiero que les mis cenices les tiren en la plaza de Europa, a ver si ligo con uno de esos centollones americanos que están allí de acampada... ¡Y ya no me queda nada! ¡Xixón, muero por tu Antroxu!», sentenciaron en su alegato final.

«El mejor de nuestras vidas»

Las charangas, como muestra de duelo, hicieron de la plaza del Marqués un polvorín mientras los cadáveres de Paca y Tola marchaban en coche fúnebre. Los tambores sonaron para despedirse y los charangueros no pudieron disimular su tristeza. «Fue el mejor Carnaval de nuestras vidas. La gente por la calle disfrutó tanto como nosotros y este primer premio no lo vamos a olvidar nunca», exclamó pletórico Iván Cadavieco, de Folixa pa Toos. «Paca y Tola nos fascinaron. A partir de hoy solo queda ir pensando en el Antroxu que viene», resumió, por su parte, Armando López, una de las ranas de Xareu nel Ñeru.

«Mañana toca descansar un poco, pero enseguida nos pondremos con lo de 2018», explicó la joven Llara Blanco, de Los Gijonudos. Para los amantes del Antroxu, por tanto, fue un día triste. La cuenta atrás para el próximo, sin embargo, ya está en marcha. Les queda mucho trabajo por delante.