La Policía gijonesa cambia la fórmula de las multas de botellón para evitar nuevos recursos

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, reconoció ayer que en algunas ocasiones ha habido «exceso de confianza» de los agentes actuantes de la Policía Local que han tramitado denuncias relacionadas con el consumo d e bebidas alcohólicas en la calle. Un exceso de confianza que, explica, les habría llevado a no detallar suficientemente todos los supuestos de hecho que la ordenanza municipal de convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales delimita como constitutivos de una conducta sancionable. En ese contexto enmarca el edil de Foro la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón. El fallo en el que el juez Jorge Rubiera advierte de que a la hora de hablar de botellón los agentes que firman la denuncia no pueden limitarse a mencionar que se estaba incurriendo en esta práctica, sino que deben describir qué molestias concretas se estaban causando o de qué modo se estaba alterando la tranquilidad del lugar.

Aparicio asegura que este aspecto se está corrigiendo ya de raíz a través de los cursos de formación permanente del cuerpo municipal, en lo que se incide en que los agentes «sean lo más precisos posibles» a la hora de levantar acta de las infracciones de la ordenanza que se estén cometiendo. Sobre todo en fechas festivas señaladas donde se produzcan importantes concentraciones de jóvenes en la calle como en el caso de la sentencia judicial referida, que ha anulado una multa de cien euros impuesta por beber en la calle durante la madrugada del lunes de Antroxu de 2016.

«Se está viendo una diferencia en cómo planteaban las denuncias antes y cómo se tramitan ahora», afirma Aparicio, quien no obstante no considera que el fallo del juez Rubiera vaya a generar una reacción en cadena y una revisión de todas las denuncias por botellón tramitadas desde 2013. «Es una cuestión puntual», opina. El concejal defiende que la ordenanza vigente tiene perfectamente definido y tipificado cuando se sanciona la práctica del botellón. No en vano, resalta, es una de las formulaciones sobre este fenómeno juvenil que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). «La prueba de que por mucho que se haya dicho el botellón está bien tipificado en Gijón es que la mayoría de las multas recurridas las hemos ganado», señala.

Aparicio también reconoce que la revisión de la ordenanza de convivencia en marcha a petición de los grupos de la oposición está «empantanada» para mejorar y ampliar el proceso de participación y debate ciudadano. El modelo participativo que se quiere copiar es el que se está desarrollando actualmente para el Plan de Movilidad, donde se ha creado un foro de discusión 'ad hoc'.

El presidente de la Federación Vecinal Urbana (FAV), Adrián Arias, considera que la sentencia que pone en cuestión la validez de las multas por el botellón pone de manifiesto las contradicciones internas de la propia ordenanza. «Es evidente que la parte sancionadora debe existir, pero no puede ser la principal. Cuando la parte de las multas forma parte del núcleo de la ordenanza ocurren estas cuestiones», afirma. «Creemos desde el movimiento vecinal que debemos hacer seguimiento a una ordenanza de este tipo, el cual no se está haciendo para analizar qué ha aportado a la ciudad», apostilla.

Álvaro Granda, presidente del Conseyu de Mocedá de Xixón, reconoce que no se puede volver a la situación que existía antes de la entrada de vigor de la ordenanza y valora que haya servido para atajar el problema que existía en Cimavilla. Ahora bien, dicho esto, también considera que la parte sancionadora de la ordenanza debe ir acompañada de mucho más trabajo de concienciación y mediación con los jóvenes como están haciendo ayuntamientos como el de Bilbao. «El botellón sigue existiendo, pero ahora se mantiene oculto. Hay grupos de chavales que alquilan entre 15 o 20 bajos para quedar a beber. Hace falta un debate más amplio sobre el modelo de ocio en Gijón», reivindica el dirigente juvenil.