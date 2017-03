Tres años de prisión por sacar dinero de las cuentas de su pareja difunta en Gijón

Su compañero sentimental murió de manera fulminante debido a un infarto de miocardio y ella, que estaba autorizada en la cuenta bancaria del finado, acudió al día siguiente a la oficina bancaria para cancelar una imposición a plazo fijo de 150.000 euros. Durante los tres meses posteriores realizó extracciones de dinero hasta los 137.000 euros, hasta que el director de la oficina bancaria se percató de que el titular de la cuenta había fallecido y procedió a su cancelación. La mujer ha sido condenada a tres años y medio de cárcel por un delito de estafa. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia emitida en 2015 por la Audiencia Provincial de Asturias.

La ahora condenada y el que fuese su compañero sentimental durante 20 años habían regentado un negocio de repostería en Gijón durante varios años. El hombre falleció de forma repentina, sin haber dejado testamento y sin descendencia, por lo que la heredera universal era su madre.

Cancelación anticipada

Según se recoge en la sentencia, al día siguiente de la muerte del hombre, cuando se celebraba el velatorio por sus restos mortales, acudió al banco y pidió cancelar el plazo fijo de 150.000 euros y traspasarlo a la cuenta corriente. Esta operación le generó unos gastos de 707 euros por la cancelación anticipada. «En su condición de autorizada y sabiendas de que su poder de disposición sobre las cuentas se había extinguido por el fallecimiento de su compañero, y con ánimo de obtener un ilícito beneficio, realizó hasta diez reintegros de dinero desde octubre de 2010 a enero de 2011», recoge la resolución judicial.

La condenada no comunicó a la entidad bancaria que el titular de la cuenta que estaba manejando había fallecido. Fue cuando el director de la oficina se enteró del deceso cuando procedió a anulación de la cuenta. La acusación particular, ejercida por la madre del fallecido, alegó durante el procedimiento que ya no eran pareja.