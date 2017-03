El PGO no necesitará tramitarse «desde cero», pero sí una nueva exposición pública

El Ayuntamiento no deberá tramitar «desde cero» el Plan General de Ordenación, ni siquiera aunque un informe definitivo ratifique los errores señalados por el anterior jefe del servicio de Urbanismo, Javier Domingo, en el documento que presentó a los grupos municipales antes de su cese. Todo apunta, no obstante, a la necesidad de abrir un segundo periodo de información pública de dos meses durante el cual se podrán presentar nuevas alegaciones. En cualquier caso hace un año, tras el visto bueno del Pleno al documento de aprobación inicial del PGO, el gobierno ya anunció su intención de realizar una segunda exposición pública, como elemento de refuerzo de la garantía jurídica de la nueva ordenación urbanística.

El secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel de Diego, ya ha concluido el informe encargado por la Alcaldía para trazar la «hoja de ruta» que debe seguir la revisión del PGO tras el crítico informe presentado por Javier Domingo. Los grupos municipales reclamaron este análisis jurídico como condición para seguir adelante con la tramitación del documento, aún pendiente de que el Pleno vote el informe de alegaciones y de su envío a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

El primer apunte del secretario es que el texto presentado por el jefe de Urbanismo era únicamente «un borrador con un valor provisional y limitado». En este sentido, explica que deberá ser su sustituto quien determine si «las incorrecciones detectadas por el señor Domingo son o no acertadas», y decida por tanto si se incorporan al informe definitivo o se desechan. En el supuesto de que sus conclusiones sean parecidas a las que recogía el polémico borrador, tras hacer los cambios oportunos en el PGO y someterlo a la votación del Pleno, el documento resultante tendrá que someterse a información pública durante dos meses.

El motivo, razona el secretario, es el hondo calado de algunos de los cambios que sería necesario hacer en el documento de ordenación si el borrador de los técnicos de Urbanismo se vuelve definitivo. De Diego cita hasta veinticuatro ejemplos de correcciones que, de hacerse, tendrían un carácter menor y por tanto podrían incluirse en el documento sin más. Entre ellas estarían por ejemplo el ensanchamiento de calles, los cambios que se ciñan a alterar el sistema viario o la declaración de ciertos edificios como de especial protección. Sin embargo otras cuestiones, como las referidas a zonas verdes, espacios libres o «la incorporación a última hora de un sistema general», sí supondrían «modificaciones sustanciales» del documento aprobado hace un año por el Pleno.

Talón de Aquiles

Añade De Diego que la repetición de la información pública también vendría justificada por la reciente experiencia de Gijón, «habida cuenta de que este ha sido el talón de Aquiles que ha llevado a naufragar los dos planeamientos anteriores». Remarca, no obstante, que «asumir que se trata de modificaciones sustanciales no nos puede hacer perder de vista que no se parte desde cero. Lo que se trata es de corregir los errores detectados, que por muchos que fueran siempre supondrían un porcentaje menor en comparación con la totalidad que significaría la revisión del PGO». Se trata, por tanto, de modificar el documento y exponerlo al público, en ningún caso volver al punto de inicio.

A los particulares que hayan registrado alegaciones se les deberán dar cuatro opciones: no presentar otras nuevas si creen que las ya efectuadas se pueden mantener; hacer las rectificaciones que crean oportunas en las ya presentadas; presentar otras que las sustituyan; o desistir de ellas si con las nuevas condiciones entienden que hay una pérdida sobrevenida del objeto que buscaban.