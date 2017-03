«El atracador estaba a ratos tranquilo y otros decía que nos iba a matar»

«Estaba esperando la cola para ingresar un dinero cuando de pronto un hombre que estaba delante de mí gritó: 'Esto es un atraco. O me das el dinero o te pego un tiro». Yudy Majyn fue una de personas que ayer se encontraba en la sucursal bancaria de la avenida de la Constitución cuando se produjo el asalto con secuestro. Fue después una de las primeras rehenes en poder abandonar la oficina, pero por la tarde aseguraba estar aún «en estado de shock».

«Fue todo muy rápido. A mí me pilló entre la puerta del cajero automático y la cola esperando para la ventanilla. Cuando me di cuenta había una persona que estaba apuntando a una trabajadora con una pistola y gritando a todos los que estábamos allí que nos estuviésemos quietos o aquello acabaría mal», relata esta mujer de origen colombiano que casualmente hace cinco años vivió una situación semejante en su país, como rehén en otro atraco en los que los delincuentes iban armados con metralletas. «Yo creí que estas cosas en España no pasaban...», lamentaba ayer en conversación con EL COMERCIO.

«La Policía llegó muy rápido. Entró primero uno y luego otro agente que hizo un disparo. En ese momento nos liberaron a varios. Yo empecé a correr y a correr del pánico que tenía y de pronto me vi en el paseo de Begoña, en esos momentos no sabía ni lo que hacía...», rememoraba Yudy Majyn, quien tuvo la sangre fría de grabar notas de audio de lo que estaba ocurriendo en la oficina bancaria en la que estaba retenida y enviárselas a sus familiares en Colombia.

Puñetazos en la pared

El comportamiento del delincuente, según el relato de esta testigo, pasó por momentos «de tranquilidad y euforia». «Lo mismo estaba calmado y decía que no nos iba a pasar nada que empezaba a pegar voces y a pegar puñetazos en la pared y a decir que nos iba a disparar a todos», precisó. José Manuel Fernández fue otro de los testigos que vivió el asalto en primera persona. «Fue angustioso porque llevando una pistola nunca sabes cómo pueden acabar la cosa. Pero la Policía lo hizo muy bien y muy rápido», relató. Ninguno de los secuestrados resultó herido, si bien los servicios sanitarios que se trasladaron al lugar con un ambulancia medicalizada atendieron a varias víctimas por el cuadro de ansiedad que presentaban. Hoy los testigos prestarán declaración de lo ocurrido en la Comisaría.