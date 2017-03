Desalojados 24 pacientes del Hospital de Jove por un incendio causado por una enferma

«No sabemos cómo ha podido ocurrir, afortunadamente nadie ha resultado herido y estas cosas valen para aprender». La directora del Hospital de Jove narraba este miércoles preocupada, pero también aliviada, el incidente causado por una paciente de la unidad de Psiquiatría que causó un incendio y obligó a evacuar a los 24 enfermos ingresados de esta misma unidad. Preocupada porque no se explican cómo la mujer que incendió la habitación se hizo con unas cerillas o un mechero para generar el fuego. «Todos los pacientes de esta unidad son cacheados, controlados y se les incauta cualquier objeto con el que puedan causar daño o causarlo, así que estamos investigando qué pudo pasar», explica la responsable del centro hospitalario.

Todo comenzó a la una de la madrugada, cuando el personal del hospital que hace la ronda detectó que de una de las habitaciones de la tercera planta salía humo. Cuando llegaron al cuarto se percataron de que había un incendio. Las llamas destrozaron la ropa de cama con velocidad, aunque apenas causaron daños en el coclhón porque se trata de colchones innífugos. La habitación sufrió otros daños por lo que tendrá que volver a ser pintada, y es probable que la cama, específica para este tipo de enfermos, tenga que ser reemplazada.

En cuanto el personal de la noche se percató del fuego, cogieron un extintor y una manguera y lograron sofocarlo con gran rapidez por lo que no fue necesaria la intervención de los bomberos. Eso sí, dada la densidad del humo, consideraron obligatorio desalojar la planta de manera que los 24 enfermos que en ese momento se encontraban internados en la Unidad de Psiquiatría fueron trasladados a una sala de espera que hay en el mismo edificio hospitalario bajo un estricto control. Dos horas después pudieron regresar a sus respectivas habitaciones todos sanos y salvos, aunque dos de los miembros del personal fueron a urgencias para ser examinados ante la cantidad de humo que inhalaron. ya recibieron el alta.

Según cuenta la directora del Hospital de Jove, las llamas se expandieron con rapidez por la vulnerabilidad de las sábanas, pero uno de los mayores problemas que se encontraron fue el humo, dado que en este tipo de unidades las ventanas están selladas con el fin de que los pacientes no puedan abrirlas y resultaba imposible hacer salir el humo. Para hacer que de se diluyera se activó el sistema de aire acondicionado que rápidamente renovó el aire de la planta y todos pudieron volver a sus cuartos. Toda la operación duró dos horas.

Desde el hospital se explica que no se dio aviso a los bomberos porque no fue necesario y se actuó con eficacia ante un tipo de alarma de estas características. La mujer causante del incendio tampoco resultó herida y continúa ahora con su proceso de tratamiento psiquiátrico mientras se investigan las causas de su acción y de dónde pudo sacar el objeto con el que hizo el fuego. Por fortuna, su habitación era individual y su evacuación se produjo de manera muy rápida. La directora del hospital aprovecha para feclicitar al personal por su profesionalidad y rapidez ante un susto de esta envergadura. De momento, los daños no están cuantificados.