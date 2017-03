El acusado del triple atropello mortal de El Llano solo afronta una multa de 3.600 euros

La fiscalía atribuye tres delitos de homicidio por imprudencia menos grave al acusado del triple atropello mortal ocurrido el 1 de mayo de 2015 en El Llano, en el que perdieron la vida Ana María Vega Peña, de 61 años; su madre, Felicita Natividad Peña Rodríguez, de 86; y un tercer viandante, Francisco García Sánchez, de 74 años. Está procesado el conductor que provocó el accidente saltándose, supuestamente, un semáforo en rojo y que golpeó a la furgoneta que circulaba de forma correcta y que finalmente acabó arrollando a los peatones que esperaban en la acera a que cambiase el semáforo.

La acusación pública solicita para el conductor del turismo Mercedes CLA el pago de una multa de 3.600 euros, además de la retirada del carné de conducir durante dieciocho meses y el abono de indemnizaciones por suma de 200.000 euros, «de las que responderá la aseguradora», tal y como apuntaron ayer fuentes de la fiscalía. La vista oral se celebrará en un juzgado de lo penal, si bien aún no ha sido señalada la fecha. El representante del ministerio fiscal considera que el conductor de este coche circulaba por la calle del Río de Oro y «al llegar a la intersección con Eleuterio Quintanilla, detuvo su marcha, ya que se encontraba en fase roja. Sin embargo, al poco de advertir que el vehículo que le precedía había iniciado el movimiento desplazándose hacia la derecha y estacionando nada más superar el paso de peatones, reinició la marcha sin cerciorarse si el semáforo había cambiado realmente a verde». «Su vehículo se introdujo indebidamente a velocidad no determinada, pero en todo caso, no superior a la permitida, en la intersección, colisionando contra el lateral izquierdo de la furgoneta Ford Transit Connect», prosigue la fiscalía. «Ese conductor, al verse sorprendido por el impacto, perdió el control y atropelló a tres personas que estaban en la acera esperando a que el semáforo que les afectase estuviera en fase verde», concluye la acusación pública.

El conductor del primer vehículo afronta una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros (3.600 euros) con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, además de la retirada del carné durante año y medio.