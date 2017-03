El detenido por atracar un banco en Gijón compró la pistola en una armería un día antes

Pablo P. G. compró el lunes en una armería la pistola simulada de detonación que utilizó al día siguiente para retener a las nueve personas y encañonar a la Policía. Dejó la caja del arma y el ticket de su compra en la mesita de noche cuando salió dispuesto a perpetrar el golpe. Hoy, durante su declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 1 aseguró que no recordaba de lo ocurrido. "Estaba drogado, no me acuerdo de nada. Solo recuerdo que me llevó la Policía a la Comisaría, pero de haber secuestrado a gente, no, no me acuerdo", aseguró.

Su abogada, Verónica Rodríguez Fulgueiras, señaló una vez que su cliente ingresó en el centro penitenciario de Villabona que solicitará a la jueza un informe forense que determine su estado mental y la supuesta adicción a las sustancias estupefacientes.