La Audiencia llama a declarar al expresidente del Puerto de Avilés y al director de El Musel

José Luis Barettino, director de la Autoridad Portuaria de Gijón, y Raimundo Abando, expresidente de la de Avilés, serán los próximos en declarar como testigos en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional para investigar los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel.

Barettino comparecerá el próximo jueves ante la jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, a petición de la Fiscalía, tras solicitud del Observatorio Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (Ocán). El fiscal resalta que entre 2000 y 2015 el ahora director tenía el cargo de jefe de Departamento de Secretaría y Asuntos Jurídicos, al tiempo que actuaba como secretario del Consejo de Administración, por lo que su declaración testifical «puede resultar útil para la averiguación o aclaración de los hechos que se investigan, al tratarse de una persona que ha conocido directamente el desarrollo del proyecto y la ejecución de las obras (...) en sus distintas fases».

En cuanto a Raimundo Abando, declarará como testigo el próximo día 23 de marzo, ya que el fiscal entiende que como presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias había formulado denuncias previas por los mismos hechos que ahora se investigan. El fiscal Miguel Serrano pide la declaración de Abando al considerar que su «conocimiento de los hechos investigados viene también avalada por haber ostentado el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés».

El mismo día que Abando, ha sido llamado a declarar Alfredo Álvarez Suárez del Villar, propietario de la denominada cantera de 'El arquitecto'. En este caso, la Fiscalía pone el ojo en que «las demoras en la explotación de la que había sido la cantera de obra en las sucesivas ampliaciones del Puerto de Gijón a lo largo de su historia, la cantera de Aboño», fue motivo del incremento de los costes del material pétreo. La cantera de 'El arquitecto', que forma parte de esa de Aboño, no fue finalmente explotada, con lo que «el control de la explotación de los materiales de la obra quedó atribuido a una sola de las partes -Hidroeléctrica del Cantábrico- priorizando sus objetivos, con lo que no solo no se garantizaba el suministro, sino que se estaba asumiendo un riesgo desproporcionado en un elemento clave que podría imposibilitar la adecuada ejecución del proyecto».

Reuniones en Madrid

También quiere averiguar el fiscal qué representantes de la UTE Dique Torres participaron en una serie de uniones celebradas en Madrid durante los primeros meses de 2006 en las que se habría decidido aprobar el modificado del proyecto con un incremento del presupuesto de 250 millones de euros. Según dos de los investigados: el expresidente, Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector, José Luis Díaz Rato, habrían sido los entonces presidente de Puertos del Estado, Mariano navas, y Secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, quienes les hicieron transigir en la petición de la adjudicataria. El problema es que en ninguna de esas declaraciones se pudo averiguar el nombre de los representantes de la UTE que participaron en las conversaciones. Para aclararlo, la jueza ha pedido copia de los registros de entrada de Puertos del Estado y de la Secretaría de Estado de Transportes de los meses de febrero, marzo y abril de 2006, así como de las agendas oficiales de Navas y Palao de esos mismos meses.

Otras diligencias ordenadas por Carmen Lamela consisten en solicitar copias de las reuniones de los consejos de administración de las empresas que conformaron la UTE Dique Torres en las que se hablara de la obra de El Musel, así como de las que se refirieran a la licitación, ejecución o modificado del proyecto. Además, al Tribunal de Cuentas le pide el informe de fiscalización del puerto de 2012 y 2013.