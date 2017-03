«Un banco rescatado con dinero público no puede mandar más que una ciudad»

«Un banco que, además, ha sido rescatado con dinero público no puede mandar más que una ciudad». Contundente fue Podemos en su análisis sobre el rechazo de la Fundación Cajastur a incorporar como patrono a la abogada laboralista Marta Rodil, la persona propuesta por el Ayuntamiento de Gijón. El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado, Emilio León, reconocía que a su formación no le había extrañado esa decisión de la fundación que, no obstante, calificó de «gravísima» desde el punto de vista institucional.

Y, por eso, reclamó ayer la mediación y el compromiso del Parlamento autonómico para dar respuesta al «bloqueo» de la Fundación Cajastur a que Rodil se incorpore como patrono, una oposición que, remarcó, «no respeta la legalidad institucional».

«Votan contra la presencia de Rodil, una abogada laboralista con veinte años de experiencia que defendió Cajastur en aquellos años en los que nadie clamaba contra las consecuencias de las políticas impulsadas por Manuel Menéndez que llevaron a la ruina a la entidad hasta su privatización», lamentó León, quien cargó contra lo que denominó el «cártel del Reconquista». «Durante años vimos desfilar por la alfombra roja del Reconquista a las élites políticas y empresariales, ahora a muchos de esos nombres los vemos desfilar en el banquillo de los acusados, muchos aparecen en casos de corrupción», añadía el portavoz de Podemos.

Emilio León incidió en que Marta Rodil fue propuesta para el cargo por decisión del Ayuntamiento de Gijón (con el voto favorable de los concejales de Foro y Xixón) y reclamó a Jaime Montalvo, representante de la Junta General del Principado -que se incorporó en diciembre tras ser elegido el 18 de noviembre-, que comparezca para dar explicaciones.