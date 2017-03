«Mi hermano necesita ayuda, está enfermo y enganchado a la droga»

El lunes le comunicó a un amigo que iba a robar un banco. Se le había agotado el dinero de la pensión que cobra cada mes y no tenía para pagar la droga que consume a diario. Buscó una salida que ya conocía: comprar una pistola simulada en una armería y asaltar una entidad bancaria. Como también ocurrió la vez anterior, el golpe le salió mal. Fue detenido por la Policía antes de poder huir con el botín.

Pablo P. G. ingresó ayer en Villabona. La juez de Instrucción número 1, de acuerdo con el fiscal, dictó una orden de prisión, provisional, comunicada y sin fianza por los delitos de robo con violencia y detención ilegal. El asaltante aseguró que no recordaba nada de lo ocurrido durante aquellos agónicos 40 minutos que tuvo retenidas a nueve personas en el interior de la sucursal bancaria de la avenida de la Constitución. «Estaba drogado y no me acuerdo de nada, solo de cuando me llevaron a la Comisaría», dijo el arrestado, quien hace tres meses volvió a consumir heroína y cocaína después de una terapia de deshabituación que siguió durante su anterior estancia en Villabona y durante otros siete meses en una clínica en Pravia.

«Recayó hace tres meses. Mi hermano está mal, es muy buena persona pero necesita ayuda porque tiene una dependencia total de las drogas, es un enfermo y lo que necesita es un médico y una terapia, no ir a la cárcel», lamenta Yolanda, la hermana del detenido, que ayer se acercó al Palacio de Justicia para intentar ver a Pablo. «Queremos que sepa que su familia está con él, aunque lo estemos pasando muy muy mal», resume.

«No es agresivo»

Asegura que «su hermano no es agresivo» y que «llevaba una pistola de mentira que compró el día anterior en una tienda, dejó la caja y el ticket en la mesilla de su cama; ya se lo dimos todo a la Policía». «Es sobre todo malo para él, pero es una persona inofensiva para el resto. Se ha intentado suicidar dos veces en los últimos meses», apunta.

El martes a última hora de la mañana retuvo a cinco empleados y a cuatro clientes en un asalto a mano armada que tuvo en vilo a toda la Comisaría y a la ciudadanía. Encañonó a los primeros agentes de la Policía que entraron a la oficina. Dispararon su arma reglamentaria ante la violencia empleada por el secuestrador y sin saber todavía que el arma que portaba era simulada. A continuación entró en juego el negociador, que intentó calmarlo y en el marco del protocolo establecido mantuvo conversación para conocer sus exigencias para que liberase a los rehenes, que se encontraban en la parte trasera de la oficina. Pidió droga y una botella de agua. Fue cuando simularon que le hacían entrega de las papelinas con la sustancia estupefaciente cuando los efectivos de la UDEV consiguieron reducirlo y esposarlo para trasladarlo a la Comisaría, donde permaneció durante dos días antes de pasar a disposición del juzgado de guardia. La investigación se da por cerrada. Ahora será el procedimiento judicial el que avance hasta la celebración del juicio.