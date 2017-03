«Un virus dejó a mi hijo Mateo sin poder tragar. A los padres nadie nos orienta»

El 27 de mayo de 2016 la vida de Mateo, de seis años, cambió y la de su familia, también. El niño empezó a tener problemas de movilidad, respiración y no podía tragar. «Lo llevamos al Hospital Central y, hasta que no pasaron unos días, no supimos el diagnóstico: había sufrido un Enterovirus D68 y le había provocado una romboencefalitis; esto es, le había atacado a parte de la médula. Las consecuencias fueron nefastas», explica su madre, Ana Heres. A partir de ese momento, su familia no ha parado de investigar y de luchar por que las condiciones de Mateo mejoren. Tras un primer intento por que lo trataran en el Instituto Guttmann, en Barcelona, finalmente fue derivado al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde la rehabilitación ha ido dando sus frutos. Ya no necesita el respirador y mejora en movilidad. «Pero no hay avance en la disfagia. Se le escapa la comida por la nariz y no hay manera de que pueda tragar».

El logopeda asturiano Alberto Fernández le habló de las videofluoroscopias, unas pruebas radiológicas específicas para conocer en qué punto está fallando la deglución. «Sin embargo, en Toledo, no nos ofrecen esta posibilidad y ahora estoy tratando de que se la puedan hacer en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid». Éste es el periplo de esta familia ovetense, que se está enfrentando a «un problema muy gordo». «Era un niño que estaba perfectamente, que disfrutaba de la comida, y los padres, de repente, estamos perdidos. Las familias no tenemos información y no encontramos apoyo profesional. Por eso, creo que, al igual que ya existen para adultos, debe haber unidades de disfagia pediátrica. A la sanidad le pido mayor sensibilidad y empatía».

Ana asistió ayer, en el Hospital de Cabueñes, a las II Jornadas de Logopedia Sanitaria organizadas por la Asociación de Logopedas de Asturias (ALPA) que preside Cristina Vega y que estaban centradas en la disfagia, el tema elegido por el comité europeo para celebrar el Día Europeo de la Logopedia. Entre los ponentes estaban Alberto Fernández y Ana Torrico, miembros de la asociación. Colaboran juntos y, según Ana, están recibiendo casos de disfagia infantil. Situaciones como la de Mateo les han llevado a proyectar la Asociación de Disfagia Infantil en Asturias. Sería la segunda del país, tras la de Murcia.

Electroestimulación

Ambos defienden la necesidad de extender las videofluoroscopias y hablan de los buenos resultados que está dando una novedosa técnica: la electroestimulación intraoral. «Son electrodos para niños que se colocan en la zona de la lengua para generar movimiento». Se complementa con ejercicios musculares y faciales. Ambos viajarán hasta Madrid para empezar a aplicársela a Mateo y que así pueda seguir el tratamiento en Asturias. Además, utilizando otro tipo de electroestimulación «se han obtenido resultados positivos con un niño de Murcia en el cierre velofaríngeo, necesario para tragar». En las jornadas intervino el doctor Raimundo Fonseca, de la Jiménez Díaz. Habló de la exploración instrumental a través de la endoscopia (permite visualizar cómo se traga) y la videofluoroscopia, en la que se ve si el contraste pasa a las vías respiratorias o no se traga.