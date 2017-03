Servicios fúnebres que son tendencia

Pasar a la eternidad convertido en joya. Funerales al aire libre. Despedidas con música de The Beatles o coronas sportinguistas. Los servicios funerarios están sufriendo una completa revolución. El año pasado se enviaron 26.000 condolencias a través de la red, un dato que va en aumento según explica la experta en Protocolo, Comunicación y Relaciones Públicas de Funeraria Gijonesa, Verónica González. «La posibilidad de enviar los pésames 'on line' facilita el acercamiento al familiar del difunto cuando a lo mejor estás fuera o simplemente no puedes acudir al tanatorio. Es un servicio que se contrata mucho y que ha sustituido al tradicional telegrama», comenta.

Como los libros de vida virtuales que Funerarias Noega ofrece en su tanatorio de Jove. El primero de la región en celebrar funerales al aire libre, en el jardín de la que fuera casona de Bango. «Es un servicio que cada vez nos piden más personas», asegura el director de la empresa, José Luis Campos.

La contratación de flores virtuales o la llamada 'muerte digital', que consiste en delegar a la funeraria el cierre de perfiles del difunto en las redes sociales, conocido como 'patrimonio virtual', son otras de las prestaciones que reclaman las familias cada vez con más frecuencia. «Para las familias es una preocupación que hacer con las cuentas en las redes sociales, blogs y páginas web o archivos en la nube una vez que la persona ha fallecido», dice Verónica González. Ese derecho al olvido ha dejado de ser una preocupación para muchos. «Nosotros lo hacemos desde el primer día», apostilla Campos.

«Un campo de posibilidades»

Bajo el concepto de plantear el funeral como el homenaje a toda una vida, la responsable de Funeraria Gijonesa reconoce que en los últimos años se ha abierto «un campo de posibilidades para la personalización de ese último momento» cuyo objetivo, en definitiva, es «cumplir la última voluntad del difunto, dejar un bonito recuerdo».

La personalización de la despedida buscando que sea el reflejo de su vida es una de las peticiones más frecuentes en los últimos tiempos. Los oficios no religiosos ganan adeptos y ya representan el 60% de los oficios que se realizan en los tanatorios de Cabueñes y Jove. Esto permite la celebración de despedidas al aire libre, una de las peticiones que se solicitan cada vez más. Coronas del Sporting y de otros equipos de fútbol al que era aficionado, la colocación de bufandas o camisetas o «cualquier otro detalle que fuese importante para el fallecido» en las salas de los tanatorios también son cada vez más patentes.

Que suene la música de los Beatles y del grupo favorito del difunto en la propia sala del velatorio o en la sala de ceremonias es una tónica ya habitual. Al igual que recibir a los allegados en el tanatorio con una copa de champán por expreso deseo del fallecido. La aconfesionalidad de los salones facilita este tipo de honras.

«La familia puede desde leer un poema, poner música o contratar acompañamiento musical. Es decir, coro, soprano, cuartetos... Nosotros tenemos arpa y piano», explica González. «En Jardines de Noega, todas las salas tienen área de descanso privado para la familia», dice Campos.

Miniurnas con luz

Las joyas también tienen una gran aceptación. Puedes tenerlas con la huella digital del difunto impresa. Colgantes para cenizas o cualquier tipo de joyería selecta. «Tras una cremación muchos sienten la necesidad de tener un recuerdo muy íntimo. Un colgante o un relicario, por ejemplo, brinda la posibilidad de tener un recuerdo especial y palpable del difunto. En él se puede guardar una pequeña cantidad de cenizas. Tras un precintado profesional tienen un recuerdo para siempre de su ser querido», explica Verónica González.

Las cenizas pueden incluso dar lugar a diamantes. La industria del diamante humano está en plena expansión. Los familiares pueden escoger entre joyas de 0,3 hasta 3 quilates e inclusive decidir su color que puede ser azul claro o bien blanco con destellos azules dependiendo de la cantidad de boro presente en el cuerpo del fallecido.

Urnas o miniurnas cinerarias de vidrio de colores, con luz, ecológicas echas con sal o extractos vegetales, acero o mármol han abierto un gran abanico en el mercado. También existen los libros de duelo para adultos y los infantiles, para ayudar a explicarles la pérdida a los más pequeños.

Para Verónica González, «la cultura mexicana de la muerte es la que marca tendencia». Dice que «allí viven este momento como algo muy especial e importante, como un verdadero homenaje». Estas maneras originales y personales de despedida se están repitiendo con más frecuencia en nuestra ciudad, siempre buscando la máxima calidad y con prestaciones muy personalizadas.