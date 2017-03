La Compañía de Jesús recibirá la Medalla de Oro de Gijón por 125 años de labor social

La Compañía de Jesús, con amplia presencia religiosa y docente en la ciudad, será este año Medalla de Oro de Gijón, a propuesta del equipo municipal de gobierno de Foro, como reconocimiento a los 125 años de trabajo con nuestra comunidad. Los jesuitas dirigen, en la actualidad, la Escuela Profesional Fundación Revillagigedo, el colegio de la Inmaculada Concepción, la Fundación Hogar de San José y las parroquias de San Esteban del Mar y de la Inmaculada. La propuesta de Foro, según pudo saber EL COMERCIO, será una de las que se pongan sobre la mesa hoy, en la junta municipal de portavoces, donde tendrá lugar el primer debate de los diferentes planteamientos de los grupos políticos municipales sobre este asunto concreto.

El propósito, como en años precedentes, es que reine el consenso y que las entidades o personas elegidas por cada grupo gocen de un apoyo unánime por parte de la Corporación municipal, aunque no siempre se ha conseguido e incluso, en ocasiones, se provocaron agrios debates al respecto.

Aún quedan más de tres meses para que el festivo día local de San Pedro se entreguen las medallas de la ciudad, desde el equipo municipal de gobierno ya se comentó hace semanas a los diferentes grupos municipales que fueran estudiando a sus elegidos para las Medallas de Plata. En este momento, el Partido Popular también ha elegido a su galardonado. Será la Asociación de Escritores Noveles, de la que es máxima responsable la escritora gijonesa Covadonga Sánchez 'Covi'. Los populares entienden que esta asociación, única de sus características existente en España, reúne todos los méritos para ser reconocida, máxime cuando se encuentra en una fase de crecimiento, acaba de convocar el premio Juan José Plans y apuesta por recuperar la perdida Feria del Libro en Gijón.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos propondrá al Club Rotario de Gijón para la Medalla de Plata de la ciudad. La entidad que, en la actualidad, preside Luis Buznego, se ha destacado por su trabajo en pro de la comunidad, colaborando y promoviendo no solo actos solidarios, sino también trabajando por la recuperación del patrimonio local, caso de la capilla de San Lorenzo. En la actualidad tiene en marcha la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo.

Por su parte, Xixón Sí Puede propondrá a la charanga El Ventolín por sus 35 años participando en el calendario festivo asturiano. Está integrada por un grupo homogéneo de militantes republicanos de izquierda que ofrecen su música a las personas que batallan para cambiar las cosas. Ha grabado maquetas musicales y participado en varias películas como 'Carne de Gallina', de Javier Maqua.

Las candidaturas

El padre Inocencio Martín bendice una placa con nombres de alumnos en la Inmaculada durante los actos del 125 aniversario. / P. Citoula

El colegio de la Inmaculada, emblema de la comunidad

Hablar de la Compañía de Jesús en Gijón es hacer lo propio del colegio de la Inmaculada Concepción. No en vano, este centro escolar cumplió el pasado curso su 125 aniversario y es uno de los emblemas del sistema educativo en la ciudad. Muchas generaciones de gijoneses han pasado por sus aulas y participado en innumerables actividades sociales, culturales y deportivas, hasta implicarse tanto en la ciudad, que forma parte de su propia historia. El colegio se modernizó, derribó hace ya decenios el viejo cine y levantó un campo de fútbol del que han salido no pocas figuras del balompié local. Alumnos y profesores, pero también no pocos sacerdotes, dejaron su huella. Solo mencionar al Padre Patac y su trabajo y generosidad, ensanzan la labor de este colectivo religioso en Gijón que, no obstante, no se circunscibe al colegio de la Inmaculada. Ahí está la Fundación Revillagigedo, también con una dilatada historia en el trabajo con los jóvenes y la Formación Profesional, y la Fundación Hogar de San José, en El Natahoyo, que cumple sus primeros 75 años de trabajo social con los más desfavorecidos, una labor que ha sido siempre muy elogiada y que atravesó, también, momentos muy complicados para garantizar su supervivencia. Hoy en una realidad más que consolidada en la ciudad. Luego, la labor pastoral se circunscribe a San Esteban del Mar y la Inmaculada.

Luis Buznego (segundo por la dcha.) actual presidente del club en una cena benéfica por Alarde. / Citoula

Premio a la labor socil con acento solidario

Están en plena celebración del noventa aniversario de su fundación y continúan con un trabajo diario y cotidiado en favor de la comunidad. Son el Club Rotario de Gijón que, en la actualidad, preside Luis Buznego. Este colectivo, comprometido con la paz y los derechos humanos, se embarca con voz callada en trabajo social y comunitario, con un compromiso fuera de toda duda. En la actualidad, tras restaurar la capilla de San Lorenzo, en el Muro, ya se afanan en hacer lo propio con la de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, en colaboración con la Compañía de Jesús, también propuesta para medalla en la edición de este año.

Covadonga Sánchez y Ángel Jarné, impulsores de la Asociación de Escritores Noveles. / Citoula

Once años de promoción de la lectura y los escritores

Hace once años, la escritora gijonesa Covadonga Sánchez 'Covi' se ponía al frente de un proyecto novedoso en España. Era la Asociación de Escritores Noveles, que nacía con el objetivo de «promocionar la lectura, la escritura y la defensa de los derechos de los autores». Hoy, poco más de dos lustros después, la constituyen más de un centenar de asociados repartidos por diferentes comunidades autónomas y otros países, caso de Islandia, Canadá, Italia, México o Francia. Recientemente, ha convocado el I Premio Juan José Plans de Novela para obras de temática de terror y misterio, y ya trabajan en recuperar, de nuevo y en la calle, la Feria del Libro de Gijón.