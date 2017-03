«Hicimos fortuna vendiendo colchones por todos los 'países' de España»

«He cotizado muy poquito a la Seguridad Social, tres años, pero he trabajado toda la vida, sin días de vacaciones jamás». María del Carmen G. J., acusada junto a su compañero sentimental, Victoriano B. M., de un delito de blanqueo de capitales, asegura que hicieron «fortuna vendiendo colchones por todos los 'países' de España, desde León a Bilbao, hemos ganado mucho dinero». Estos dos pensionistas reciben 500 euros mensuales por sendas pensiones no contributivas. Sin embargo, acumulan entre los dos hasta once propiedades valoradas en más de un millón de euros. Cuentan con una condena anterior por delito de blanqueo de capitales, unos cargos similares a los que ayer les llevaron a sentarse de nuevo en el banquillo de acusados.

La fiscal considera que blanquearon 570.000 euros, dinero procedente del tráfico de drogas, con la compra de una finca que se da la circunstancia de que había sido decomisada por el Estado por el delito anterior de 'lavado' de dinero de procedencia ilícita. Cuando la sacaron de nuevo a subasta, fue adquirida por la pareja con un cheque al portador. «No sé de dónde venía el dinero, tenemos alquileres y dinero en el banco, yo no he visto la droga en mi vida», declaró la procesada ante el magistrado Bernardo Donapetry.

Su compañero sentimental, Victoriano B. M. aseguró también que «jamás de los jamases» había traficado con droga, pese a tener una condena firme por un delito contra la salud pública. «Me detuvo el señor Perales (refiriéndose al fiscal antidroga José Perals, hoy en la Audiencia Nacional) con un brazo roto, en el juicio me conformé con la pena que me impusieron porque todos los compañeros lo hicieron así, pero yo nunca, nunca, he visto un gramo de droga». Puntualizó que «estamos de drogas hasta el corazón, ha enganchado a uno de mis hijos, no quiero oír hablar de la droga». Otra de sus hijas -la pareja tiene once- fue procesada en el juicio de la 'operación Pipol' -en el que fueron también juzgados varios condenados por los atentados del 11-M-, si bien fue absuelta.

Compraron en una subasta una finca que les fue decomisada por el Estado

Cheques bancarios

El juicio quedó visto para sentencia. La representante del ministerio fiscal mantuvo la petición de tres años de cárcel y el pago de una multa de 180.000 euros ya que «pese a no ejercer actividad laboral conocida, ambos son titulares de once fincas, que adquirieron mediante cheques bancarios».

La abogada de la defensa mantiene la libre absolución de sus clientes al considerar que «no queda debidamente acreditado» que el dinero proceda de un actividad ilícita como es la venta de drogas. «Son los ahorros de toda una vida trabajando», señaló.