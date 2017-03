El Congreso tumba la reforma de la estiba y España asume la multa de la UE

Repercusión política aparte, que algunos diputados se han apresurado a reclamar, la derogación del Decreto Ley que había aprobado el Gobierno para reformar el funcionamiento de la estiba puso fin ayer a la convocatoria de paros intermitentes en los puertos a partir de hoy y aboca a una negociación que los trabajadores auguran «seria» a partir de ahora y que Fomento prevé que no podrá terminar, en lo que a normativa se refiere, de forma muy distinta a como está planteada en el decreto tumbado, pues insiste en que solo su fórmula se ajusta a la exigencia comunitaria. Con esa tesis se alineó ayer el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, único, junto a los representantes de UPN y PNV, que apoyó la propuesta defendida por el PP.

Sobre qué va a pasar a partir de ahora, todo apunta a que, de momento, se recupera una paz social en los puertos cuya alteración podía haber provocado no solo importantes pérdidas económicas, sino también alteraciones graves en el tráfico de mercancías, ya que altos porcentajes de las exportaciones e importaciones españolas utilizan los puertos.

De las negociaciones ya desarrolladas cabe destacar dos tipos de discrepancias: formales y de fondo. Las primeras han provocado los enfrentamientos más crispados, como el hecho de que anteayer mismo el Ministerio de Fomento haya presentado una novedosa oferta sobre prejubilaciones en una reunión considerada «técnica», de asesores jurídicos, en la que no estaban presentes los trabajadores.

Sobre el fondo, solo ha trascendido una diferencia básica, que es cómo garantizar los puestos de trabajo a las plantillas actuales o, si se prefiere, a lo que quede de ellas tras las prejubilaciones.

Fomento asegura que su propuesta implica la continuidad de todos los trabajadores en sus puestos, rechaza que la subrogación pueda constar en la legislación reguladora y mantiene que la Comisión Europea no acepta la existencia de una lista de estibadores que deban ser contratados con prioridad.

Los sindicatos niegan que la propuesta ministerial asegure su empleo, exigen que así quede reflejado en la nueva regulación y desmienten que exista dificultad para que Europa convalide una propuesta negociada por el sector, en virtud de encuentros mantenidos en los últimos días con responsables comunitarios.

A vueltas con la multa

En defensa de sus posiciones, tanto el Gobierno como el Partido Popular argumentaron ayer que el rechazo por el Congreso de la reforma no pactada de la estiba acarreará a España una multa de 134.000 euros al día, que tendrán que pagar todos los ciudadanos, hasta que se cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El reproche fue dirigido en el Congreso a los diputados que votaron contra su decreto, que conllevó la réplica de que el culpable de esa multa es el Gobierno por no haber buscado una solución desde que se emitió la sentencia, hace ahora dos años. Pero la acusación también tuvo en el punto de mira a los trabajadores.

En ese sentido, el sindicato mayoritario en la estiba, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, contestó que el Gobierno está dispuesto a aportar 575 millones de euros para sufragar la liquidación de los estibadores, también con dinero público, de forma que con ello podría pagar cerca de once años de multa.

Cabe esperar, en todo caso, que la negociación de un acuerdo de regulación de la estiba no dure tanto. Voluntad de diálogo, a juzgar por sus manifestaciones, no falta en ninguna de las partes, aunque en las reuniones no está prevista la presencia de responsables de la Comisión Europea, a pesar de que previsiblemente tendrán la última palabra.

Los sindicatos han propuesto que haya representación comunitaria en la negociación, pero la Administración española lo descarta, sin especificar su voluntad, en tanto y cuanto la Comisión sólo negocia con los estados miembros.

La decisión del Congreso de los Diputados de ayer afecta a los planes del Gobierno, pero también, para bien o para mal, a las relaciones de patronal y trabajadores del sector, que volverán a negociar en condiciones diferentes.