La propuesta empresarial aleja el pacto de la estiba, pero la negociación seguirá

El proceso de negociación entre estibadores y patronal se ha estancado tras la presentación por parte de la organización empresarial Anesco de su propuesta, que, según los sindicatos, «imposibilita» un acuerdo sobre la garantía del empleo. El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de los estibadores, ha explicado que las empresas proponen «una modificación total» de las actuales condiciones laborales de los trabajadores, sin garantizar, además, «ni un puesto de trabajo». Si los estibadores aceptan las condiciones que proponen, las empresas decidirán si quieren subrogarles en un nuevo Centro Portuario de Empleo (CPE) o plantear nuevas contrataciones 'ex novo' con las condiciones que se pacten en ese momento, añadió Antolín Goya.

Para el coordinador de la CETM, se pone de manifiesto que no solo no hay una garantía de mantenimiento del empleo, sino que además la propia posición del Ministerio de Fomento «está avalando que la parte empresarial no tenga ninguna disposición para alcanzar un acuerdo».

El Gobierno, criticó, «está poniendo sobre la mesa una oportunidad de oro» a las empresas para que se queden sin la carga de los trabajadores.

Fomento atribuye a una iniciativa personal la propuesta de la eurodiputada Verde

A pesar del enfriamiento de la negociación, ambas partes se han emplazado a celebrar una nueva reunión la semana próxima, para que los sindicatos respondan oficialmente a la propuesta empresarial y Antolín Goya espera que estén presentes representantes del Gobierno, después de que se pusiera de manifiesto ya por escrito que es imposible llegar a un acuerdo sobre el mantenimiento del empleo.

Dirección efectiva

Tras volver a pedir al Gobierno que explique cómo va a garantizar el cien por cien del empleo, los sindicatos han difundido una carta de la presidenta de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, Karima Delli, en la que pide al Ministerio de Fomento que el acuerdo que se alcance sobre la subrogación de los trabajadores quede garantizado por un «instrumento legal». Fomento lamentó ayer ese escrito, que atribuye a una iniciativa personal.

El director gerente de Anesco, Pedro García, destacó que la oferta de la patronal está basada sobre todo en el concepto de que «las empresas tienen que ostentar la dirección y organización efectiva de los trabajos», y ha expresado su deseo de seguir avanzando en la negociación.

El documento presentado por la patronal contempla entre las medidas de mejoras organizativas y productivas una disponibilidad plena de los estibadores, flexibilidad en los horarios del comienzo de la jornada, la posibilidad de que cambien o compartan tareas, una reducción del 30% del coste de operaciones, obligatoriedad del doblaje de los turnos o modificaciones de los sistemas de descansos. Las empresas plantean también jubilaciones forzosas para todos aquellos trabajadores que durante el período de transición cumplan los requisitos necesarios para percibir el cien por cien de la pensión, y prejubilaciones voluntarias con un 70% del salario.

En cuanto a la continuidad en el empleo, la oferta recoge que, una vez ejecutadas las medidas de productividad y de concesión de ayudas y determinada la plantilla operativa adecuada, el personal resultante se mantendrá en las sociedades Sagep que decidan no extinguirse y en los CPE que previamente se hayan transformado en tales desde una Sagep.

El documento señala que la subrogación se producirá cuando el trabajador portuario se incorpore a un CPE creado por las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías que, previamente, hayan pertenecido a una Sagep extinguida.