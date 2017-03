«Siento más temor como taxista que como guardia civil en el País Vasco»

«Me lanzó un puñetazo por la espalda; no me llegó a dar, pero al darme la vuelta me lanzó dos patadas. La tercera me alcanzó en el muslo». Así relata Bonifacio Suárez, árbitro gijonés de 36 años, la primera agresión que sufrió en el terreno de juego. Ocurrió en 2008, en el campo del Deportivo Turón y el agresor era jugador del equipo local. Estaba «fuera de sí» por que el linier había indicado su expulsión. Éste es un ejemplo de los riesgos que corren algunos profesionales que, sin tener ocupaciones peligrosas, en teoría, se enfrentan a episodios violentos.

El 16 de marzo se conmemoró el Día contra las agresiones en el ámbito sanitario. Las personas que trabajan en el sector están expuestas a las reacciones descontroladas de pacientes y familiares. El mismo peligro se encuentran, traslado a su terreno, los árbitros. El suceso relatado no es el único al que ha hecho frente Bonifacio Suárez en sus quince años en el oficio. En otra ocasión fue un espectador quien le agredió en el campo del Mosconia (Grado). «Fue un partido bronco, con expulsados y jaleo», recuerda. Al finalizar, se formó «una pequeña tangana» entre jugadores. Un aficionado aprovechó el revuelo y le propinó un manotazo en la cabeza. «No lo esperaba, estaba mirando a los jugadores; no me hizo daño, pero fue muy desagradable», asegura.

La Guardia Civil, presente en el partido, identificó al agresor que, con posterioridad, fue condenado por un juez. «Le castigaron con una multa. Luego me enteré de que era el padre de un jugador» que, curiosamente, no estaba entre los expulsados. «Donde más problemas he visto es en las categorías de adultos», señala Bonifacio. De hecho, las dos agresiones que sufrió fue arbitrando partidos de Tercera y Regional Preferente. «Todas las jornadas hay jugadores expulsados, aunque los compañeros suelen evitar las agresiones», apunta. La juventud de los futbolistas 'amateurs' unida a los subidones de adrenalina que experimentan durante el partido son factores que complican el asunto. «Cuando pierden los papeles, no piensan en las consecuencias», subraya.

Respecto al fútbol base, a su juicio, los conflictos no parten de los jugadores, sino de los entrenadores y los padres. «En los clubes hay de todo, algunos sí toman medidas, pero otros no hacen nada», ante estas situaciones desagradables. «Los entrenadores tienen un papel fundamental en esto, aunque también es cierto que sufren mucha presión de los padres», sobre todo de aquellos que reclaman más minutos de juego para sus hijos. Bonifacio reconoce que hubo momentos en los que pensó en dejar el oficio, pero muy pocos. «Me encanta arbitrar. Las amenazas y agresiones son cosas aisladas, no todo es tan funesto», destaca. En su opinión, se trata de un problema de educación de base y por ahí debe atajarse. «He visto a padres aplaudir a niños que insultaban al árbitro» y hechos como éste «deben corregirse».

Sustos al volante

Juan Villalba ha afrontado la inseguridad desde dos vertientes. Durante dos décadas, trabajó como guardia civil, pero una hernia discal le llevó a redirigir su manera de ganarse la vida hacia el taxi. Este gijonés de 56 años lleva ocho al volante de uno de los 'amarillos', como se conoce a las unidades de Radio Taxi Ciudad de Gijón. En ese tiempo ya ha tenido varios sustos. El mayor ocurrió hace unos tres años, cuando recogió a dos jóvenes en el Puerto Deportivo. Era de madrugada y fin de semana. «No les cogí muy convencido porque llevaban unas copas de más», relata. Le pidieron que los llevara a La Calzada y, a la altura del Museo del Ferrocarril, les empezaron a entrar arcadas. «Les dije que se bajaran; se negaron, hubo un rifirrafe y acabamos saliendo del coche», cuenta. La única opción que le quedaba a Juan era mantenerles a distancia hasta que pudiera pedir ayuda a través del botón de emergencia que incorpora el taxi. «Allí se presentaron diez o doce taxis y varias dotaciones de la Policía Nacional», indica. Ante este despliegue, los clientes emprendieron la huida, pero los agentes les alcanzaron.

En otra ocasión, un hombre le llamó desde un restaurante de la Campa Torres y pidió que le llevará a Avilés. Antes de llegar al destino, le hizo desviarse hasta Piedras Blancas, donde subió a un piso. «Decía que le dolía el estómago y se agachaba», pero el movimiento tenía una intención clara: robarle varios enseres de la guantera. «Se ve que buscaba dinero, pero no lo encontró». Para rematar, «se bajó casi en marcha y me dejó a deber 45 euros». «Siento más temor como taxista que como guardia civil en el País Vasco por algunos individuos que saben que llevamos dinero y somos una presa fácil», asegura. Destaca, además, que «ahora no se factura como antes, pero los fines de semana recaudamos más y por 50 euros te pegan una puñalada como si nada».

Peligro tras la barra

También Isaac Rodríguez tiene cierta vinculación con la Guardia Civil. Su bar, La Piragua, se sitúa a escasos minutos a pie del cuartel de Contrueces. En los 21 años que lleva como hostelero, ha tenido «dos o tres percances» serios, en los que se vio obligado a «emplear la fuerza y llamar a la Policía». Tiene claro cuál es el principal causante de desencadenar episodios violentos: el alcohol. En uno de esos sucesos, a principios de la década de los 2000, dos hombres ofendieron a una clienta con un comentario de índole sexual. Isaac les llamó la atención y ambos intentaron agredirle. «No eran habituales. Cuando vino la Policía, ya habían escapado», señala.

Otra vez fue el fútbol el motivo de disputa. «Dos clientes iban a pegarse y tuve que meterme en medio. Les dije: 'No os da vergüenza, a la edad que tenéis' y separarlos». Se trataba de vecinos que acudían al bar con asiduidad y siguen haciéndolo. Este deporte suele caldear los ánimos, reconoce. «Cuando juega el Sporting y el arbitrajes es malo, la gente se calienta, pero la cosa suele quedarse en pegar voces». El tercer capítulo de riesgo que vivió Isaac en su establecimiento lo protagonizó una mujer en estado ebrio. «Empezó a faltar el respeto a todos los clientes, así que tuve que llamar a la Policía para que se ocupara del asunto», recuerda. El gijonés pone de manifiesto la indefensión que padecen los hosteleros ante estas situaciones. «No puedes intervenir porque luego el perjudicado eres tú», sostiene.

No obstante, asegura que, cuando observa un comportamiento reprobable en una persona, es necesario «pararle los pies». En estos casos, «el cliente no tiene siempre la razón». Un poco de psicología es fundamental tras la barra. «Cuando veo que alguien va muy bebido le digo que pare ya. He llegado a quitar llaves del coche y luego me lo han agradecido», afirma.