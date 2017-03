La Semana Negra urge al Ayuntamiento el pago de la subvención para saldar su deuda con Hacienda

Los organizadores de la Semana Negra de Gijón ha urgido este lunes al Gobierno local gijonés el pago de la subvención del Ayuntamiento, para así saldar la deuda que mantienen con Hacienda, y parte de la que tienen con proveedores, que superan los 200.000 euros.

Así lo han indicado el director del festival y el responsable de contenidos del evento, José Luis Paraja y Ángel de la Calle, quienes han destacado que cuentan con un plan de viabilidad para poder saldar todas las deudas en un plazo de tres años, una vez que el Gobierno local de Foro les ha confirmado que en 2017 la subvención se elevará en 75.000 euros, hasta los 175.000.

Junto a ellos ha intervenido la asesora fiscal del festival, Ana Cancelas, quien ha concretado que una vez se apruebe la subvención se procede al pago de las cantidades que Hacienda tiene embargadas y con el certificado de pago se puede volver a solicitar la subvención. Eso sí, ha dejado claro que no hay ningún procedimiento abierto de subasta o embargo de la marca.

En cuanto la deuda con Hacienda, está se fraccionó y en 2015 se realizó el primer pago, mientras que en 2016 la fecha prevista era en noviembre. No obstante, como quiera que la subvención municipal no fue aprobada en plazo, a los 30.000 euros de deuda iniciales se le han sumado 7.000 euros de intereses.

Tanto De la Calle como Paraja, que se han reunido con la concejala de Hacienda, Ana Braña, en este día, han aludido a una "tormenta perfecta", motivada por la crisis y la merma de ayudas públicas y patrocinios privados, a lo que sumaron la asunción por el certamen de la subida del IVA.

De cada 4 euros de ayudas, se quedaron en uno, han destacado. También han aludido a un cambio en las condiciones del convenio con el Ayuntamiento, que les afecta a la hora de justificar los gastos.

Semana Negra «austera»

Paraja, por su lado, ha augurado que van a mantener una Semana Negra "austera" para ir saldando la deuda y no generar más. Ha matizado, asimismo, que tienen pagados ya más de 300.000 euros de gastos de la pasada edición, por lo que hay una cantidad importante abonada ya.

De la Calle, por su parte, ha remarcado que desde el Ayuntamiento quieren todavía más papeles, por lo que no sabe cuándo van a recibir la subvención. "A lo que nos comprometimos a hacer lo hicimos", ha recalcado, para pedir luego "agilidad y compromiso" a Foro. Ha dejado claro, también que no hacen el festival para ganar dinero, sino que lo que ganan lo invierten en el certamen ya que es un festival cultural y gratuito.

Paraja, asimismo, ha resaltado que la Semana Negra se hace porque el Ayuntamiento quiere que se haga, "si no sería imposible", ha asegurado, para después agradecer también que es debido a las miles de personas que acuden al certamen. A este respecto, se ha mostrado convencido de que el Equipo de Gobierno quiere que se siga haciendo la Semana Negra, al tiempo que ha sostenido que si no se hace en Gijón "se morirá".

"Si la Semana Negra lleva 29 ediciones y su filosofía ha sido invariable tan mal no se habrá hecho para encontrarnos en esta situación", ha indicado. Ha alertado, eso sí, de que llega un momento en que no puedes ajustar más sin poner en peligro la continuidad del evento, que en 2016 tuvo un presupuesto de 554.000 euros, muy inferior a los casi 900.000 de 2011. También ha remarcado que no hay trato privilegiado a la Semana Negra, y ha comparado la situación con el Sporting, que también tiene deudas.

Gran acuerdo municipal

Antes que ellos han hablado el portavoz y la edil de IU, Aurelio Martín y Ana Castaño, quien han abogado por lograr un gran acuerdo municipal para salvar la Semana Negra. De hecho, la concejala de Hacienda, Ana Braña, a petición de IU, se ha comprometido a convocar una reunión con todos los grupos en próximas fechas para abordar el asunto.

Eso sí, ha advertido al Gobierno local sobre la Semana Negra que "iría por mal camino" si quisiera "cargársela", a lo que ha añadido que tendría enfrente a IU en esa situación. Martín ha destacado que es "incalculable" la proyección de Gijón a través de la Semana Negra.

Dicho esto, y remarcado que se le exigirá que cumpla con todos los condicionantes legales, ha apostado por favorecer su continuidad. De hecho, ha incidido en que nadie pone en cuestión los 600.000 euros que paga el Ayuntamiento al Sporting por llevar Gijón en la camiseta. Con todo, ha apostado por un plan de viabilidad del festival en el que se tenga en cuenta a la organización del certamen.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio (Foro), ha señalado que la práctica totalidad de grupos es favorable a la permanencia del festival, pero se trata de un problema de tipo legal, ya que no se puede subvencionar entidades que están en situación de deuda con Hacienda, según él. Aparicio ha destacado que en festivales de cultura como este su retorno no se mide en euros.