El Gobierno regional descarta participar en el rescate de la Semana Negra

El rescate financiero de la Semana Negra, si se consuma, será en principio tarea en exclusiva del Ayuntamiento. El Principiado no prevé en este momento implicarse en el saneamiento de las deudas acumuladas por el certamen lúdico y cultural con sus proveedores, la Seguridad Social y Hacienda.

Mientras que en el ámbito municipal gobierno local y los grupos de la izquierda han pactado elevar la subvención de 100.000 a 175.000 euros para darle un respiro a la entidad organizadora, que después 30 años de trayectoria corre peligro de perder su marca, la Administración regional no prevé en este momento ninguna medida similar. Así lo puso de manifiesto ayer el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, quien preguntado por esta cuestión aseguró que «no se ha tomado ninguna decisión al respecto». Aludía a un hipotético incremento de la aportación que su consejería viene concediendo anualmente para la Semana Negra.

Alonso sí opinó que la situación de ahogo económico a la que ha llegado la asociación organizadora, que ha sacado a la luz EL COMERCIO, «merece una reflexión por el bien de la Semana Negra y por el bien de la ciudad». También abogó por encontrar una solución para que el certamen pueda continuar existiendo y funcionando dentro de unos parámetros de viabilidad. No obstante, el consejero eludió avanzar cualquier compromiso concreto por parte del Ejecutivo autonómico. «Ahora no podría decir ninguna decisión ni solución al respecto», remarcó Alonso, quien reconoció que no conocía la delicada situación de los organizadores de la Semana Negra.

La ayuda del Ejecutivo autonómico no llega ni a la quinta parte de la aportación municipal

El Gobierno regional reserva en sus presupuestos de 2017 una subvención de 13.646 euros para el festival gijonés. No llega ni a la quinta parte del dinero que aporta el Ayuntamiento. La cuantía se ha mantenido invariable desde 2013. Entre los años 2005 y 2009 la Administración regional financiaba a la entidad organizadora con 50.000 euros. En 2010 la cantidad bajó a 45.000, en 2011 a 40.613 euros. Con la llegada del Foro al gobierno local se recortó la ayuda a 22.744 euros (2012), coincidiendo con la primera de las cinco ediciones que se celebraron en la parcela del antiguo astillero de Naval Gijón. En 2013 se bajó la aportación todavía más, hasta los 13.646 euros actuales.

Según explicó el portavoz municipal de IU, Aurelio Martín, cuando se debatieron las enmiendas de los últimos presupuestos regionales en la Junta General del Principado, grupos como Podemos y la propia IU intentaron elevar por esa vía la aportación del Gobierno regional al certamen. «No salió adelante porque al menos PSOE y PP votaron en contra», señaló.

La importante bajada de las ayudas públicas en los últimos años es uno de los elementos que la Asociación Semana Negra recalca para explicar sus crecientes deudas. Unas deudas que superan los 200.000 euros en lo que se refiere a las facturas pendientes de pago a proveedores. Las obligaciones tributarias sin satisfacer ascendían a 184.241 euros el 10 de octubre, fecha en que la Agencia Tributaria le aplicó a la entidad un primer embargo. De esa cantidad se abonaron 40.000 euros al fisco en noviembre de 2015 cuando la asociación cobró la subvención municipal. Ahora los organizadores del festival urgen la ayuda de 2016 bloqueada por Intervención para pagar a Hacienda otros 37.000 euros.

El PSOE culpa a Foro

El grupo municipal socialista fijó ayer finalmente su postura sobre la crisis del festival. Lo hizo a través de su edil Lara Martínez. «El PSOE sigue con preocupación la inacción del gobierno municipal respecto a la situación de la Semana Negra. Casi cuatro meses después de que aprobasen los presupuestos y comprometiesen reformar el convenio de colaboración y las aportaciones municipales, solo ha sabido poner excusas para no hacer nada», criticó.

«Esa falta de voluntad se ha manifestado en la situación en la que se encuentra la subvención de 2016, de la que no han abonado ninguna cantidad, y en la falta de iniciativa para abordar la de este año», recriminó la edil socialista.

«Esta forma de gestionar los acuerdos por el gobierno local contribuye a agravar los problemas de liquidez de ésta y otras asociaciones. Las consecuencias las sufren ellas y también sus proveedores, que no tienen culpa de este proceder municipal», añadió.

Petición de Ciudadanos

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, solicitó ayer la convocatoria de una comisión extraordinaria de Cultura para abordar la situación de la Semana Negra. «Ante todas las noticias aparecidas recientemente en prensa, el gobierno municipal debería darnos las explicaciones oportunas sobre el estado de la justificación de la subvención de 100.000 euros que se le concedió el año pasado y de los reparos puestos por Intervención, así como lsa intenciones que tienen para este año», señaló.

En este sentido, recordó que para poder recibir cualquier subvención municipal no es solo necesario efectuar una adecuada justificación de la misma, sino también que la entidad debe encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Una situación que, según el portavoz de Ciudadanos, no parece estar clara en el caso de la Asociación Semana Negra.

«Para nosotros esta entidad debe tener exactamente el mismo trato por parte de este Ayuntamiento que cualquier otra que recibe una subvención municipal. El Ayuntamiento no está para rescatar entidades privadas, y por eso nosotros ya hemos votado en contra de incrementar la aportación municipal», añadió.

Por último, Ciudadanos se lamenta del rumbo que ha seguido la Semana Negra en los últimos años. «Nació como un certamen netamente cultural y ha terminado convirtiéndose en otra cosa. Creemos que ha llegado el momento de abrir el debate sobre su futuro y la orientación que debería tener», concluyó.

El director del comité organizador, José Luis Paraja, defendió el pasado lunes que la filosofía del certamen, con la mezcla de cultura y fiesta popular, se mantiene invariable desde aquella ya lejana primera edición celebrada en El Musel en 1988. «Estuvo el circo de Ángel Cristo y había también caballitos y carruseles», indicó.

La concejala de Hacienda, Ana Braña, se comprometió con IU a celebrar una reunión antes de que concluya esta semana con todos los grupos para abordar la situación de la Semana Negra.