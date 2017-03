El Ayuntamiento de Gijón incrementará este año en 75.000 euros la subvención a la Semana Negra

El gobierno municipal presentará en mayo al Pleno una propuesta de modificación presupuestaria para incrementar de 100.000 a 175.000 euros la ayuda que el Ayuntamiento concede de forma directa a la Semana Negra. El aumento coincide con el que solicitaron a finales del año pasado durante la negociación de los presupuestos los tres grupos de izquierda (PSOE, Xixón Sí Puede e IU), por lo que su aprobación se da ya por segura al contar con una mayoría suficiente. La subvención municipal al certamen lúdico y literario de Poniente volverá de este modo a cifras similares a las de 2010, cuando la aportación fue de 173.900 euros.

En 2011, la ayuda se redujo a 165.200 euros y desde 2012 -primer presupuesto de Foro- se mantiene invariable en 100.000 euros. La Asociación Semana Negra presentó hace meses un plan de viabilidad a tres años para mejorar su situación económica en el que planteaba que la subvención municipal se incrementara hasta los 180.000 euros.

Respecto al cobro de la ayuda correspondiente a la última edición, la concejala de Hacienda, Ana Braña, prevé que la junta de gobierno pueda dar su visto bueno al desembolso de los 100.000 euros previstos en su reunión del próximo martes o, a más tardar, en la de la semana siguiente, siempre que la entidad presente las oportunas justificaciones. Hoy está prevista una reunión entre el gobierno local, los organizadores de la Semana Negra y el Ministerio de Hacienda. «La asociación tiene que aportar una determinada documentación y ahora mismo el informe que tenemos de Hacienda indica que no está al corriente de sus obligaciones. Intentaremos que tras este encuentro todo se pueda agilizar, que nos entreguen un certificado positivo y podamos dar de paso la subvención», indicó Braña.

Una lectura flexible del último convenio facilitará el cobro de los 100.000 euros

El PSOE duda de que se pague la cantidad prometida: «un 'casi sí' puede ser un 'no'»

Ayer, a instancias de IU, se celebró una reunión con los grupos políticos para informarles sobre la situación actual de la ayuda de 2016. Fue ahí donde Foro anunció su intención de llevar al Pleno en mayo el incremento de la subvención para 2017. «Si antes no está liquidado lo del año pasado, esa ampliación no tendrá el visto bueno de la Intervención, por lo que tendremos que esperar por lo menos hasta ese mes», argumentó Braña.

La cláusula del 17%

Uno de los escollos con los que se ha encontrado la Semana Negra a la hora de lograr la aprobación de la interventora tiene que ver con los cambios introducidos el año pasado en una de las cláusulas del convenio de colaboración con el Ayuntamiento. Si en el de 2015 en el apartado correspondiente a la financiación constaba que el Consistorio «se compromete a aportar una subvención cifrada en cien mil euros», en el de 2016 el compromiso era «aportar una subvención por importe del 17% del presupuesto de los gastos totales subvencionables, (...) hasta un máximo de 100.000 euros». Ana Braña asegura que ese cambio de criterio fue una sugerencia de la Intervención que no solo se aplicó a la Semana Negra, sino a todos los convenios que gestiona el mismo servicio municipal, si bien desde la oposición remarcaron ayer que en otras áreas, como por ejemplo la de Empleo, no existe una cláusula de estas características.

«En el presupuesto estas subvenciones van con una cantidad concreta de dinero que tiene nombre y apellidos. En el caso de la Semana Negra, pone que serán 100.000 euros. Y el gasto ya justificado y abonado por la asociación supera ampliamente esa cifra. Es 3,5 veces más. Fue el gobierno, no el Pleno, quien por su cuenta y riesgo decidió establecer en el convenio un determinado porcentaje para proceder al pago», criticó el portavoz socialista, José María Pérez. Pese a la promesa de Foro de que la cuestión podría solucionarse en breve, el concejal del PSOE sigue mostrando dudas. «Su respuesta sobre si finalmente se podrán pagar o no los 100.000 euros fue 'seguramente sí', pero no sabemos si ese 'casi que sí' puede ser al final un 'no', porque estamos ya en marzo y aún hay cero euros abonados».

Proveedores

El gobierno analiza con Intervención una lectura flexible de esa cláusula, de modo que para autorizar el pago baste con haber justificado y pagado gastos por una cantidad equivalente a la subvención aprobada -100.000 euros-, mientras para el resto del presupuesto comprometido en el convenio -en total 592.000 euros- será suficiente con la justificación del gasto, aunque aún esté sin abonar a los proveedores.