Foro rechaza pagar la subvención a la Semana Negra mientras tenga deudas con Hacienda

«El Ayuntamiento no procederá al abono de la subvención (a la Semana Negra) del año 2016 mientras la asociación no obtenga el certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para cualquier entidad que opte a las subvenciones». Con esta rotundidad se expresaba ayer el gobierno municipal a la conclusión de un encuentro a tres bandas -Agencia Tributaria, Semana Negra y Ayuntamiento- celebrado ayer en las instalaciones de Hacienda de Marqués de San Esteban.

La entidad que gestiona el certamen lúdico-literario de Poniente debe al fisco 108.000 euros y tras incumplir con uno de los pagos acordados, por 37.000 euros, Hacienda es partidaria de ejecutar el aval que se había creado sobre la marca 'Semana Negra' como garantía de pago. Ante la negativa del Consistorio a adelantar el pago de la subvención mientras la entidad no esté al día con la Agencia Tributaria, los organizadores estudian ahora, y así lo plantearon durante el encuentro de ayer, pedir un crédito que permita cubrir esa deuda. De ese modo salvarían la marca y podrían recibir la prometida ayuda municipal.

Por otra parte el Partido Popular cargó ayer con dureza contra la asociación Semana Negra, a la que acusó de «tener secuestrada» una marca que consideran que pertenece «a todos los gijoneses». También contra el PSOE, por permitir bajo su gobierno que los gestores del evento la inscribieran a su nombre. Frente a la propuesta de los socialistas de que el Ayuntamiento se haga con la propiedad de esa marca comprándosela a sus titulares actuales, los populares defienden permitir que las deudas de la organización deriven en un embargo de ese bien para que el Consistorio pueda hacerse con él en una subasta judicial. «Ni un duro más a la Semana Negra. Recuperemos la marca, pero sin darle dinero a los que hundieron el certamen, como pide el PSOE», exigió el concejal Pablo González.

El edil cree que en un proceso de esas características, con Hacienda ofreciendo el nombre del evento al mejor postor, el Consistorio no tendría rival en las pujas. «¿Creen que alguien iba a querer hacerse con esa marca en contra del Ayuntamiento de Gijón? Fuera de Gijón ese nombre no vale nada, o vale muy poco», afirmó. En este sentido, apuntan que podría bastar con un desembolso equivalente a la deuda que la Semana Negra tenga con la Agencia Tributaria. «Para afrontar esa subasta sería suficiente con lo que ya está en el presupuesto como subvención nominativa para los organizadores, por lo que a la ciudad no le costaría ni un céntimo más», apuntó González. El concejal puso en duda que el coste de la marca pueda rondar, como se ha afirmado, los dos millones de euros y consideró que esa valoración pudo hacerse «después de una noche de alcohol». El portavoz de los populares, Mariano Marín, añadió que esa cifra «se contradice con un evento que acumula unas pérdidas de 200.000 euros».

Un evento «positivo»

El PP quiso diferenciar entre el certamen en sí y sus gestores. Con respecto al primero, consideran que es «un evento positivo, un indudable activo que mueve un millón de visitantes y genera fuera de la ciudad cientos de titulares que hablan de Gijón en positivo, lo que es una campaña impagable de publicidad que no solo hay que mantener, sino también potenciar». Sin embargo, critican que su gestión «no esté controlada por el Ayuntamiento», sino que se delegue en una asociación «que es la que organiza la Semana Negra con un sesgo y un enfoque adecuado a sus propios criterios, mientras les damos 100.000 euros de ayudas, les pagamos 150.000 euros en facturas, negociamos con la Autoridad Portuaria y les damos todas las facilidades. Todo para que ellos hagan su negocio y aún así son incapaces de hacerlo porque en treinta años no han logrado al menos no perder dinero y siguen necesitando de las subvenciones para funcionar». Pablo González se preguntó «¿cómo habrían hecho para mantener este certamen si tuvieran que pagar por los metros cuadrados de terreno que ocupan, por el agua o por los servicios de la policía?».

Los populares creen que si el Ayuntamiento tuviera la propiedad de la marca «podría gestionar la cita como quisiera. Incluso encargándosela a los gestores actuales si presentan un proyecto adecuado. O a otros que sí sean capaces de generar recursos». Remarcan que «la Semana Negra es una buena idea, o al menos lo era cuando predominaba el enfoque cultural y no nos habíamos ido a un evento de barraca como el de las últimas ediciones. Y hay muchísimas empresas que sabrían rentabilizar como es debido un evento que mueve un millón de personas cada año». Por eso piden recurrir a una solución que permita «mantener una Semana Negra digna y no esta cochambre que tenemos que sufrir. Porque si la dejamos en manos de estos señores durante más tiempo, al final nos quedaremos sin ella».

Lucha de poder socialista

Pablo González recordó que hace quince años ya preguntó en el Pleno a la anterior alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, por qué se había permitido que unos particulares registraran la marca, a lo que la regidora «respondió que cómo no la iban a registrar si se lo habían trabajado ellos. Y añadió que se había hecho para que no lo copien otras ciudades. Si lo que querían era que no la registraran otros ayuntamientos, debería haberlo hecho el de Gijón y no una banda que hace lo que la da la gana». El edil consideró que ese registro fue consecuencia «de una lucha de poder entre las familias socialistas» y explicó que «cuando Areces dejó de ser alcalde, los organizadores decidieron inscribir la marca no fuera a ser que el nuevo equipo fuera a quitarles alguna competencia».

Con respecto al anuncio del gobierno de que podría llevar al Pleno de mayo una propuesta para incrementar la subvención municipal a la Semana Negra de 100.000 a 175.000 euros -como pidieron PSOE, Xixón Sí Puede e IU-, el concejal Mariano Marín señaló que «no es correcto intentar hacer un traje a medida de los actuales organizadores ni darles un trato distinto al que recibe cualquier otra empresa privada. Tenemos que volver a la cordura». Los populares reclamaron que se facilite a los grupos municipales información «desglosada y bien especificada» sobre los gastos e ingresos de la Semana Negra «para saber de dónde viene la deuda que tiene en la actualidad».

Ciudadanos, por su parte, pidió ayer el expediente del convenio entre el Ayuntamiento y la asociación responsable del certamen. «Seguimos teniendo dudas en torno a la subvención aprobada y su justificación y queremos asegurarnos de que esta entidad no recibe ningún trato de favor». La formación naranja es favorable a recuperar la marca Semana Negra, «ya que el valor de la misma ha sido gracias a las facilidades y ayudas municipales». Ciudadanos quiere que el Consistorio «coja las riendas de la organización del certamen, para redimensionarlo y recuperar su carácter netamente cultural».