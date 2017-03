Una gijonesa entrega a sus mellizos al marido neoyorkino por orden judicial

Drama ante el juzgado. La gijonesa Aurora Torres, de treinta años, recurrió ayer a la presión social como último recurso para quedarse con sus dos hijos. Lo hizo a las puertas del juzgado de instrucción 9 de Oviedo, mientras entregaba a los mellizos a su marido, estadounidense, quien lleva sin verlos desde hace nueve meses. La batalla legal se inició el pasado 20 de septiembre cuando la madre incumplió el acuerdo escrito que le facultaba a traer a los menores, durante dos meses, a casa de los abuelos maternos.

La historia se torció, a priori, de una forma inesperada. Aurora Torres y su marido, con el que se encuentra ahora en trámites de divorcio, se conocieron en Nueva York a finales de 2012. Ella era estudiante internacional en una de las prestigiosas universidades de la gran manzana. Y él tenía un buen trabajo. Un año después dieron un paso más en su relación y se casaron en el país norteamericano. En abril de 2014 llegaron los mellizos. El problema surgió el verano pasado, cuando la joven se comprometió por escrito y ante un notario de Nueva York, a viajar a Gijón con sus hijos, de tres años, durante un período de dos meses. Entonces seguía unida a su marido y firmó dicho documento, según explica, por un protocolo para facilitar trámites en los aeropuertos. Pero al finalizar ese período no volvió.

«Durante el tiempo que estuvimos en Asturias el padre se desentendió de los menores, nos abandonó totalmente», explica Aurora Torres. Sin recursos económicos, la joven se vio sola en la tarea de cuidar de sus niños. «Mi marido es quien trabaja. Cuando llegué a España me canceló las tarjetas de débito y me decía que no tenía efectivo para los pasajes de avión de regreso a Estados Unidos», subraya. Todo esto provocó que Aurora tomase la decisión de no volver: «Esperé por su ayuda hasta el 20 de septiembre, último día para retornar, me cansé y, dos días después, le pedí el divorcio».

De esta forma «llegó el caos» a la familia. El padre recurrió a la justicia al ver que sus hijos no regresaban. En concreto, se acogió al Convenio de La Haya para la protección de menores, y se inició el correspondiente procedimiento judicial a través de un abogado del Estado. «Mi marido me acusó de retención y secuestro internacional de mis propios hijos. Esto es una injusticia porque él nos abandonó», exclama con angustia. El caso llegó a los juzgados de Oviedo, que promulgaron el fallo a favor del padre al tener en cuenta los hechos de incumplimiento del acuerdo entre ambos. El dictamen fue recurrido, pero la Audiencia Provincial denegó el recurso.

«No se puede hacer nada»

«¿Qué va a pasar ahora?», preguntaba ayer Aurora a su abogado con lágrimas en los ojos después de decir adiós a sus pequeños. «No hay nada que se pueda hacer», le respondía. Todo un drama en los juzgados presenciado por los dos menores. «Los niños apenas han reconocido a su padre y él no los ha ni mirado», recalcaba. Familiares y amigos de la gijonesa se acercaron a la vista para mostrar su apoyo. Y el padre, con el rostro parcialmente cubierto, optó por ir en compañía de un amigo a recoger a sus dos hijos para llevarlos de vuelta a su país natal. «Allí no están seguros», manifiesta la madre.

Para ella, la situación es «una guerra entre gigantes y enanos, pues desde España no se puede hacer nada». Tampoco lo tiene fácil en Nueva York. La justicia estadounidense otorgó al padre, el pasado febrero, la custodia temporal de los mellizos. Un duro golpe que tomó por sorpresa a Aurora. «No sabía ni siquiera que él la tenía. Lo hizo mientras estaba en Gijón, por lo que no me pude defender», critica.

Sin opciones a la vista, se plantea ir a EE UU para seguir luchando por sus hijos. «Temo que si vuelvo allí me pueda pasar algo con la justicia por todo lo que ha ocurrido», afirma. La gijonesa pretende arriesgarlo todo, aunque tiene miedo de terminar como el sonado caso de la valenciana María José Carrascosa: nueve años encarcelada al ser acusada por la justicia norteamericana de secuestrar a su hija.