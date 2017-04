Casting de 'La Zona' en Asturias: Más de 1.500 aspirantes a actor

Una multitud acudió a la llamada de la pequeña pantalla. La Laboral se convertía, durante toda la jornada, en un improvisado plató, en el que miles de aspirantes daban lo mejor de sí mismos para poder participar como figurantes en una nueva serie de ficción. Bajó el título de 'La Zona', Movistar+ ha ideado un proyecto en el que la acción se desarrolla tras una catástrofe postnuclear. Y Asturias, además de escenarios, aportará actores. Ayer la productora buscaba a quienes harán de extras. Posaron ante la cámara y tomaron los datos de un total de 1.502 personas, aunque fueron bastante más las que se dieron cita en la Laboral.

Una fotografía y rellenar un documento con los datos personales daban el billete a hacer la prueba, paso previo para formar parte de esta ficción, que recrea el mundo tras un accidente similar al de Chernóbil o Fukushima e incluye un crimen en la trama.

Una inmensa cola era claramente visible desde primera hora de la mañana en el patio de las instalaciones gijonesas elegidas para el casting. Desde los tres a los noventa años, los organizadores buscaban todo tipo de perfiles. Sin condicionantes ni requisitos. «Tengo muchas ganas de salir en la tele, desde pequeña perseguía a las cámaras para que me hicieran una entrevista, me encanta este mundo», explicaba Laura Mecerreyes, de 18 años, quien llevaba desde las nueve y media de la mañana esperando por su turno. «Solo quiero que me escojan y que no haya mucha gente», indicaba. Lo último era evidente que no se había cumplido. Incluso a pesar de que ella llegó pronto, tenía por delante a centenares de aspirantes. Andrés Castillo, de 29 años, forma parte del nuevo grupo de teatro Eres, de San Jorge de Heres, en Gozón, y explicaba que la de ayer era «una buena oportunidad para ver cómo funciona este mundillo». Sin nervios, al menos eso parecía, aseguraba no estar inquieto. «Como no hay que actuar mucho... Ya sabéis como son los zombis», bromeaba con sus amigas.

fotogalería La ficción busca 2.000 figurantes para este nuevo proyecto que simulará un accidente nuclear en escenarios industriales de Asturias. / Jorge Peteiro

La gijonesa Lucía Marinas, de catorce años e integrante de la compañía de teatro Viesques Good acudió a la cita acompañada de sus padres. «Desde pequeña me gusta todo lo relacionado con el cine y esto es una oportunidad», destacaba. El casting era sencillo. Lo principal era lograr el mejor gesto: serio, triste, alegre y enfadado. El que cada uno quisiera. Y los participantes dieron lo mejor de sí.

Parte de ellos, además, habían probado suerte para otros rodajes. Era el caso de Emilio Francisco Cabrera. «Espero hacerlo mejor esta vez, ya me presenté al casting de la Lotería de Navidad y no me escogieron. Estoy en paro y es una buena forma de pasar el tiempo», decía. Por su parte, María Guibert estaba más que segura de sus cualidades: «Ya hice algún corto y salí nominada como mejor actriz en el Festival de Cine Asturianu», comentaba. Su última aparición ha sido en el cortometraje 'Varadero', del director avilesino Benjamín Villaverde. «Me divierto mucho con todo lo relacionado al cine», reconoció. Además de en Gijón, el casting de figuración para 'La Zona', serie que empezará a emitirse a mediados de este otoño, se volverá a repetir. El miércoles, en la Casa de Cultura de Sama, y el sábado en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo. En Langreo y Pravia, también se buscan figurantes.