El Ayuntamiento de Gijón detecta al menos una decena de edificios utilizados como infraviviendas

El reciente incendio en la calle Caveda ha puesto el foco en la existencia de, al menos, una decena de infraviviendas repartidas por toda la ciudad. No reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad y se encuentran repartidas por la ciudad. Así lo constatan los vecinos que han acudido al Ayuntamiento a denunciar estos casos porque «hacen muy difícil la convivencia». Desde el equipo de gobierno reconocen su existencia pero el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, evita dar números porque «responden a casos puntuales y a muy diversa casuística». Desde los Servicios Sociales, Eva María Illán explica que estas denuncias, la mayoría por insalubridad o sobreocupación, competen al servicio de Disciplina Urbanística. Y asegura la edil que «las viviendas patera en Gijón no son un fenómeno mayoritario como en otras ciudades gracias al fuerte dispositivo de ayudas disponibles». No obstante, en barrios como Veriña, Laviada, El Carmen, La Arena, Contrueces y El Llano, el vecindario soporta a diario problemas de convivencia con los inquilinos de estas viviendas, que aumentan poco a poco.

La responsable de Servicios Sociales y Vivienda de Xixón Sí Puede (XSP), Estefanía Puente, va más allá. Sabe que «hay edificios que no están ocupados, porque hay contrato de alquiler, pero que se encuentran sobreocupados». Para llegar al fondo de esta problemática propone más intervención municipal. A raíz de lo sucedido en la calle Caveda, y como medida de prevención, presentará una propuesta al Pleno municipal de abril para, junto con la sociedad civil, realizar un control de la infravivienda en Gijón para poder ubicarla sobre el mapa. Asegura que «el incendio de la calle Caveda no fue una sorpresa sino un caso más que se veía venir» y recuerda que en 2012 ya hubo otro fuego en la avenida de Schultz, de similares características. «Había familias enteras, inmigrantes y españolas, que tenían un contrato de alquiler pero no estaban en condiciones dignas».

Y es que el suceso de la calle Caveda ha hecho saltar todas las alarmas. El concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Aparicio, que se reunirá mañana con la Asociación de Vecinos Jovellanos para tratar esta problemática, reconoce que «las quejas al Ayuntamiento se incrementan cuando salen estos casos en la prensa». Tras su experiencia, afirma que «lo que se denuncia no se corresponde siempre a que sea gente de malvivir, inmigrantes y ocupas» porque «hay pisos panchanos, que se llaman también patera, con contratos de alquiler incluso, pero también hay otros que están ocupados y son focos de delito y hay otras situaciones de gente que vive, trabaja y está afiliada a la Seguridad Social y paga religiosamente sus arrendamientos».

Los vecinos de la calle Candás, en el barrio de Laviada, miran estos días con más preocupación, si cabe, al inmueble situado en el número 7, un bajo comercial y cuatro plantas con dos residencias por altura. «Un municipal nos dijo un día que había contado hasta 68 personas pernoctando ahí en muy malas condiciones y con dos menores, al menos», describe una comerciante que añade que «llevamos así varios años». El edificio, según indican, es propiedad de una promotora y «hay un inquilino que se dedica a cobrar por pernoctar». El presidente del colectivo vecinal de Laviada, Florencio Martín, ha recibido numerosas quejas de los residentes más cercanos porque «crea inseguridad». Muy próximo, en el bajo del número 12 de la calle Teodoro Cuesta se da otra situación de infravivienda muy diferente pero también consentida por el propietario y prolongada en el tiempo, un caso que también ha llegado a los Servicios Sociales. La asociación de vecinos Jovellanos ha detectado «una vivienda patera», según refiere la vicepresidenta, María Teresa Cuevas, en la calle Ezcurdia número 9. En este caso, un hostelero próximo al inmueble afirma que «la gente le llama rumanolandia». También aquí hay rumores de que «se cobra por pernoctar». En la plaza de El Presi, también hay denuncias por un edificio de cuatro plantas de dudoso arrendamiento y foco de conflicto e insalubridad. El inmueble es propiedad de un banco y está pendiente de una resolución judicial. Azucena Vázquez, vecina de la zona, se muestra «aburrida» porque «tenemos miedo, hay más de 20 personas que solo crean problemas». En Contrueces, frente al colegio Nicanor Piñole, también hablan de un caso de sobreocupación en un edificio. Otros casos que se ponen sobre la mesa afectan a pisos en varias ubicaciones en El Llano -la avenida de Schultz, la calle Francisco de Paula Jovellanos o Marcelino González-, así como en la calle Prosperidad de Jove, o en Veriña, donde persiste el problema del chabolismo en el antiguo campo de fútbol de la calle Solar y denuncian otra vivienda realquilada junto a la residencia de ancianos.