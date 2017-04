Con una demanda de ayuda creciente, un reconocido trabajo a sus espaldas y alejándose de cualquier forma de victimismo, la asociación Adansi no ceja en su empeño de luchar año tras año por sus objetivos. Sobre sus espaldas recae el peso de más de quinientas familias afectadas por el Trastorno del Espectro Autista (TEA), un desconocido que ha pasado demasiados años sometido a estigmas y estereotipos. El trabajo de Adansi, centrado en conseguir visibilidad y recursos, empezó hace 26 años, siempre con un margen de maniobra muy escaso. «Cuando alguien llega a Adansi no es por ocio. Llega porque ha agotado todas las vías para encontrar una respuesta a su problema y muchas veces no damos abasto», explica Carmen de la Rosa, presidenta de esta ONG asturiana. Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y las movilizaciones se repiten a lo largo del planeta. EL COMERCIO se ha puesto en contacto con cuatro personas que viven este trastorno neurológico muy de cerca, bien porque lo padecen o bien porque lo tienen familiares

Elena García, de 25 años, es usuaria de la asociación. Está diagnosticada con síndrome de Asperger -englobado dentro del TEA- desde los siete años. Está titulada en Lenguas Modernas y sus Literaturas y habla español, inglés, francés e italiano. «Ante todo somos personas y podemos conseguir lo que nos propongamos», sentencia.

En Adansi acude a varias actividades que le ayudan a mejorar sus competencias sociales y su capacidad para incorporarse en el mercado laboral, una ayuda «por la que me tendrán eternamente agradecida». En el centro participa también en clases de japonés, uno de los idiomas que siempre quiso aprender. «Ahora me queda el árabe, el chino y el ruso», añade.

«Una montaña rusa»

El hijo mayor de Lucía Zapico, Martín, tiene cinco años y una variedad de autismo 'no verbal'. Esto es, la comunicación con él la realizan a través de imágenes. Así, para ordenar las acciones cotidianas, organizan una agenda con fotografías del desayuno, el aseo... «Esto es una montaña rusa. Alterna todo el rato épocas buenas y conflictivas», explica. Su hermano Pablo, de siete meses, ya acude a cursos de control del desarrollo en la sede de Adansi. Al ser familiar directo de un niño con autismo, sus posibilidades de tenerlo aumentan. «Está siendo observado y estimulado de forma temprana», indica su madre, que añade que «la verdad es que el nivel de nerviosismo que te quita este programa es enorme».

«Mi hijo, por ejemplo, cuenta con muy buenas notas en matemáticas, pero le es imposible atarse los cordones. Tiene muchos problemas para realizar las tareas del día a día. De todas formas, cada caso es un mundo y otros niños pueden tener puntos fuertes y débiles en otros sitios», afirma Carmen de la Rosa. Su hijo, de nueve años, acudió a una escuela ordinaria y sufrió, «como casi todos los niños con autismo», por sus carencias en materia social y comunicativa. «Es importante darles rutinas y seguridad ya que tienen mucho miedo al mundo. No entienden sus códigos», detalla.

La residencia de Adansi acoge a quince personas de manera continua. El hermano de Iván Fernández, Noel, es uno de ellos. «Antes de entrar aquí ingresaba semanalmente en Urgencias por sus episodios agresivos. Desde que está aquí, hace ya cinco años, no volvió a hacerlo», destaca. Al ingresar, según relata, solo se expresaba con 'sí' y 'no', mientras que ahora «realiza frases y expresa lo que quiere». Como el resto de casos, la lucha de Iván y su familia también es contra la incertidumbre: «No hay un manual de instrucciones, no sabes muy bien a lo que te estás enfrentando». Pese a todo, como explican todas las familias, lo único que queda es «remangarse y seguir peleando».