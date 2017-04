De profesión, estafadores

Fingir tener una personalidad distinta, aparentar solvencia con el bolsillo vacío o simular una vida que solo existe en la imaginación es simplemente ridículo, pero se convierte en delito si lo que se busca es un resarcimiento económico que afecte a terceras personas. El hombre detenido esta semana por estafar más de 10.000 euros a una treintena de taxistas haciéndose pasar por empleado de una importante compañía aseguradora ha traído a la memoria 'ilustres' estafadores que han dejado huella en la ciudad. Algunos con más ingenio que otros, pero todos ellos con un único propósito: enriquecerse a costa de los demás con engaños, embauques y artimañas de lo más variopintas.

Uno de los casos más sonados fue el de 'La Gringa', que en 1973 timó un millón de pesetas -una auténtica fortuna por entonces- haciéndose pasar por una acaudalada neurocirujana peruana que recalaba en Gijón para recaudar fondos que se destinarían a obras de caridad. La propia estafadora, Nelly Edwards Sacco Bakus, anunció su llegada con un anuncio en los periódicos que rezaba: «Eminente doctora peruana con importantes vínculos en el Vaticano llega a Asturias para desarrollar negocios y obras de caridad». El arzobispo Gabino Díaz Merchán la recibió con honores a los pies de la escalerilla del avión. Se presentaba como viuda de un exministro del gobierno chileno de Salvador Allende y llegó a ofrecerse para ejercer como médico de forma altruista en el Sanatorio Marítimo. No tenía ni el graduado escolar.

Estuvo en Gijón durante casi un año, fue agasajada con fiestas en el Chas, en el Club de Regatas y en palacetes de familias acaudaladas de Somió y Jove. Pedía prestadas en joyerías piezas que no devolvía y pujaba en subastas de arte por cuadros que nunca llegaba a adquirir, firmaba cheques sin fondos y organizaba multitudinarias cenas de las que luego no abonaba la cuenta. No llegó a pagar ni un solo mes de la renta del piso que alquiló en el Muro. Abandonó precipitadamente la ciudad cuando su mentira empezó a desmontarse. Lo hizo en taxi a Madrid. Y, por supuesto, tampoco abonó la carrera. Fue detenida meses después en Tuy y cumplió condena en la cárcel de El Coto y en Carabanchel. No solo se llevó de Gijón un millón de pesetas, sino que consiguió sacar los colores a los muchos que cayeron en sus engaños.

Justina y Ana Belén

Cuatro décadas después, a 'La Gringa' le salieron dos imitadoras. Justina y Ana Belén bien podrían haberse inspirado en la mujer peruana para dar rienda suelta a su imaginación. Madre e hija fingieron durante meses tener obras en su chalé de Somió o en su piso de la calle Corrida -la versión cambiaba según el día- para conseguir comer gratis en cuatro restaurantes, donde generaron una deuda de 6.000 euros. No solo eso, sino que se llevaron joyas y ropa de tiendas con la excusa de que pasaría más tarde a pagar el novio de la más joven, un concejal del Ayuntamiento que ni siquiera las conocía. En la actualidad, ambas tienen sendas condenas de más de dos años de prisión y la mayor, Justina, de casi 80 años, ejerce la mendicidad a diario por las calles del centro.

En 2012 la Policía Nacional de Gijón detuvo a Christian Lambert, un ciudadano de origen polaco que se hizo pasar por obispo de la Sociedad del Papa León XIII que extendió diez cheques de viaje con las cuentas vacías durante su estancia en la ciudad. El propio arzobispado de Oviedo llegó a emitir entonces un comunicado calificándolo de «impostor». «Los supuestos sacramentos celebrados por el señor Lambert resultan inválidos y fraudulentos para los católicos», señala la legítima Iglesia.

Muy comentado fue -y sigue siendo, ya que su caso sigue en los juzgados- la estela dejada por Camilo P. V., un cubano que aseguraba ser santero y que en 2002 fue denunciado por una mujer de avanzada de edad a la que presuntamente estafó 300.000 euros. «Me decía que el dinero se lo habían llevado los espíritus», dijo la perjudicada. Años después se casó en Cuba con una adinerada farmacéutica que casualmente falleció la misma noche de la boda. Le dejó una importante herencia, si bien el matrimonio no fue reconocido en España y el hombre tiene aún pendientes varios juicios por su deuda con Hacienda. En 2016 fue detenido por robarle joyas y dinero a otra mujer.