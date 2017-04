«Veríamos bien la venta de una parte de la marca para conseguir liquidez»

A José Luis Paraja le tocó hace cinco años la difícil papeleta de sustituir en la dirección de la Semana Negra al padre de la criatura, Paco Ignacio Taibo II. Además tuvo que pilotar el enésimo traslado del ferial a la degradada parcela de Naval Gijón. Con un perfil mucho más bajo que el mordaz escritor astur-mexicano, a este gijonés de 61 años nacido en la Gota de Leche también le toca lidiar ahora con la situación financiera más extrema en la historia de la entidad organizadora del certamen lúdico y cultural. Con embargos de Hacienda, más de 200.000 euros de deudas acumuladas con proveedores y la ayuda municipal de 2016 bloqueada.

¿Pensaban encontrarse en estas circunstancias en la antesala de la edición número 30 del festival?

La verdad es que jamás pensé en que me iba a desayunar con titulares como los del pasado fin de semana en EL COMERCIO. Estar en el centro de una polémica así no ayuda y dificulta aún más situaciones que ya de por sí son complicadas. Produce desconfianza. Estamos hablando de un festival patrimonio de la ciudad que se construyó durante 29 años contra viento y marea. Por nuestro carácter gijonés somos muy cicateros y criticones con lo nuestro, pero sales de aquí y no te puedes imaginar el prestigio que tiene la Semana Negra y a los rincones del mundo que lleva el nombre de Gijón. Solo hay que repasar la lista de personalidades de primer nivel que han venido sin cobrar en estos años. Pero además hay otra cosa muy importante en relación con este festival. Ya hay dos generaciones de gijoneses que van pasando por la Semana Negra. Los niños que acudían con sus padres a las primeras ediciones ahora visitan el certamen con sus propios hijos. Un evento así no pervive ni se construye por accidente. Es fruto del trabajo, esfuerzo y colaboración de mucha gente.

¿Necesita en este momento la Semana Negra un rescate desde lo público como si fuera un banco?

El problema se genera porque aún no hemos cobrado ni un solo euro de la ayuda municipal correspondiente a 2016 (100.000 euros) y ello nos ha impedido hacer frente a un pago fraccionado aplazado con Hacienda (37.000 euros) que ahora será embargado cuando se libere la subvención, con lo que quedarían por abonar otras dos cuotas pendientes con la Agencia Tributaria hasta 2018. La solución para una entidad como la nuestra pasa por garantizar la continuidad del festival y dotarlo de más recursos con el incremento de la subvención del Ayuntamiento ya comprometida (175.000 euros). De lo que se trata es de no generar más pérdidas y mantener el gasto ajustado de forma que quede un remanente que permita ir amortizando la deuda de las ediciones anteriores en tres, cuatro o cinco años. Ese es el esquema del plan de viabilidad que utilizan muchas empresas para ponerse al día con sus acreedores.

Pero a diferencia de otras entidades privadas a ustedes se les salvaría con fondos públicos. ¿Entienden que una parte de la ciudadanía se ofenda con esta solución?

El nivel de contribución pública que tanto se critica no llega en este momento al 20% del coste total. Es menos de un tercio respecto de los recursos privados que se obtienen para un festival popular de acceso gratuito que da esta proyección a la ciudad. Nos quitaron tres de cada cuatro euros de ayudas públicas en los últimos cinco años. A ello se sumó la subida del IVA y la coyuntura de crisis que repercutió en nuestros clientes y en la pérdida también de patrocinios privados. Se produjo como hemos dicho la tormenta perfecta y la situación se fue complicando cada vez más.

Pero, ¿no ha habido también fallos de gestión económica por su parte?

Lo que jugó en contra fue mi inveterado optimismo, el pensar que no íbamos a llegar nunca a esta situación con la pérdida de una media de 40.000 euros anuales de ingresos fijos desde 2012. La Semana Negra a lo largo de su historia ha tenido altibajos y los momentos bajos se solucionaban con ediciones más austeras. Desde que yo estoy al frente venimos practicando la austeridad y controlando el gasto al máximo. Cualquiera que sea habitual de la Semana Negra se habrá dado cuenta de que los decorados en Naval son siempre los mismos. Los cambiamos de sitio y se pintan de otro color. Hemos hecho ajustes importantes con el personal que contratamos, con el que estamos al corriente de pago y es el mínimo para tener organizado el recinto en un lugar tan inhóspito y con tantas puertas. La última Semana Negra que fue un éxito económicamente, porque en contenidos y público lo son todas, fue la de 2011 en Albert Einstein. Tenía un presupuesto de casi 900.000 euros y ahora estamos por debajo de 600.000.

¿No barajan como solución dejar de celebrarla un año o cobrar una entrada simbólica de forma excepcional?

Si no la haces un año aumentas la crisis y los festivales que mueren no vuelven a nacer. Tenemos el ejemplo reciente de la Fiesta de la Cultura. Y cobrar tampoco está en nuestra concepción porque somos un certamen público, gratuito y participativo. Si cobras entrada entonces también tienes que pagar por lógica a los escritores que traes. El fin de la Semana Negra no es lucrativo. Esto no es un negocio. Defendemos la cultura como derecho, no como bien. Cuando hay superávit no cobramos más sino que se invierte y cuando hay déficit, como ahora, no cobramos directamente.

¿Qué les parece la propuesta del PSOE sobre la compra de la marca?

Si el Ayuntamiento estuviera dispuesto a invertir veríamos bien la venta de una parte de la marca (de menos del 50%) como última salida para conseguir liquidez. Nos gusta porque abre el abanico de propuestas y de esta forma la Semana Negra quedaría definitivamente vinculada a Gijón y se acabaría con las milongas de la marcha a otra ciudad de un festival que tienen muchos hijos por toda España y en Latinoamérica.

El circo de Ángel Cristo

Su caso se compara con el del Sporting. ¿Se ven con el mismo arraigo social en la ciudad?

No podemos competir con el símbolo de la ciudad, que tiene más de 110 años de historia, pero fuera de aquí lo que más se conoce asociado a Gijón, y con diferencia, es la Semana Negra. Compartimos con el Sporting el récord de bajadas de bandera de taxi en la ciudad. Nosotros fue en la edición celebrada en Albert Einstein y ellos cuando el anterior ascenso.

Una de las críticas habituales del festival en los últimos años es que ha perdido la identidad cultural fundacional, que desde hace años está en decadencia y se ha vulgarizado.

Yo he de confesar que estuve en la primera edición en El Musel como mero espectador viendo el circo de Ángel Cristo, cuya carpa por la noche se transformaba en discoteca. Había también coches de choque y caballitos. En 1988 se celebraron cuatro mesas redondas y en la última edición tuvimos 165 actividades literarias y presentaciones de libros. Tenemos la Feria del Libro más grande de Asturias y también bocadillos y chiringuitos porque eso da contenido, genera recursos y la hace diferente a cualquier otro certamen literario en el mundo. También somos el único festival que asume el desgaste de montar una feria de atracciones. Nunca me subí a ella, pero la noria es un elemento identificativo de la ciudad en verano.