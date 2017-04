Las cofradías negocian con la intención de lograr un acuerdo de reparto individual

Las cofradías de pescadores asturianas negocian, en el marco de la Federación que las une, un acuerdo que permita realizar un reparto individual de cuotas también para la flota artesanal, según manifestó su presidente, Dimas García, a EL COMERCIO. Hasta ahora no se alcanzó un consenso que permitiría escalonar la participación en la costera de xarda porque el criterio que en principio parece más justo, reparto por tripulante, es conflictivo ya que algunos armadores desean libertad para enrolar durante los días de campaña más marineros de lo habitual. Una alternativa podría ser considerar como factor de reparto el arqueo bruto del barco (GTs), pero las diferencias no se han resuelto y hasta el año próximo no queda ya mucho que decidir, así que no cabe adelantar acontecimientos.

Lo que parece claro es que los pescadores asturianos de bajura quieren establecer la cuota individual, de forma que el Gobierno seguiría fijando el cupo regional y ellos lo repartirían de mutuo acuerdo. Con esa distribución barco a barco -que, según Dimas García, ya se aplica en Cantabria- sería más fácil dosificar las capturas y obtener mayor rentabilidad, debido a que la concentración satura incluso la capacidad de congelación de algunos mayoristas.

Se evitarían también problemas a la hora de proponer la apertura de la campaña (la competencia es del ministerio, pero suele atender la voluntad de los interesados), ya que las cofradías del oriente suelen querer empezar antes que las occidentales. Dimas García explicó que casi todo tiene sus pros y sus contras y, en este caso, la falta de variedad que detectan las pescaderías es síntoma inequívoco de que durante «solo un par de semanas, desgraciadamente, los caladeros descansan, precisamente en una época en la que se produce desove». Conforme a ese argumento, una menor variedad de especies temporal puede ser garantía de que no faltará el resto del año.