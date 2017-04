«Lo del jabalí es todos los días. Estaba claro que iba a pasar»

No se habla de otra cosa en Nuevo Roces. En las calles, en las cafeterías y en las tiendas los vecinos de este barrio gijonés comentaban esta mañana el suceso ocurrido ayer en el parque ubicado cerca del centro comercial Leroy Merlín, donde un jabalí atacó a una perra teckel, a media mañana, cuando el espacio estaba lleno de otros perros y de niños que junto a sus padres disfrutaban del buen tiempo. El parque permanecía hoy aún cerrado, con un par de notas donde explicaban a los viandantes lo sucedido en la jornada de ayer. Aún así, fueron muchos los que se acercaron con sus mascotas. «Estoy muy sorprendido por lo sucedido. No sabía que un jabalí podía llegar a la ciudad», comentaba Nuno Dos Santos, residente en Nuevo Roces desde hace un año. A otros vecinos en cambio no les sorprendió la noticia del ataque del jabalí. «Estaba visto que tarde o temprano iba a pasar. Se ven muchos cercos y ya sabíamos que al final, el jabalí iba a atacar de día», hacía hincapié Paula Caunedo. Todos los días va a con sus dos perras al parque y asegura que va a seguir acudiendo cada mañana con sus mascotas.

No se habla de otra cosa en el barrio. Los vecinos aseguran que la solución al problema es complicada. «Las administraciones son las que tienen que intervenir y tomar cartas en el asunto», argumentaba Carlos Ferrero. «No sé cuál sería la solución, pues son animales protegidos», explicaba Ofelia Pendás, aún con el susto en el cuerpo. Casi todos los días va con su boxer, "Duque", al espacio para perros. «Me parece horrible lo que ha pasado. No creía que un jabalí pudiese bajar al centro urbano. Tengo miedo por Duque».

Otra de las residentes en el barrio, Inmaculada Laso, agradece a sus vecinos que ayer la avisaran del ataque del jabalí, ya que como todos domingos acude con su mascota al parque. « Ayer me alegré de no haber ido, por lo que le pudiera pasar a mi perro. Tienen que tomar las medidas oportunas cuanto antes».

Aún no hay fecha para la apertura del parque. Los vecinos de Nuevo Rocen hacen un llamamiento a la Policía para que eviten que se vuelva a repetir el altercado. «Esperemos que el susto de ayer no se repita y que no lamentemos ninguna desgracia».