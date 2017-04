Las pescaderías lamentan la pérdida de variedad durante la costera de la xarda

«Lo que llamamos pescado variado desaparece prácticamente de las rulas durante estos días y es muy difícil conseguir unos salmonetes, unas chopas o unas lubinas, que es lo que habitualmente subasta la pesca de bajura». La queja de Pedro Fernández, titular de Pescados Pedro, es compartida por otros comercializadores minoristas. Álvaro Fernández, de las pescaderías Cholo, también lamenta que «ahora están todos a la xarda y no pescan otra cosa, así que en los próximos días probablemente falte variedad y lo que haya estará muy caro».

La solución al problema no es fácil porque, dice Álvaro Fernández, «en Gijón entendemos un poco de pescado y no nos vale con traer mercancía de otras zonas. Queremos que lo que comemos sea del Cantábrico».

La mayor escasez será de pescado de roca, que es la especialidad de la flota artesanal, porque la de arrastre proporciona gallos y pixines, y de vez en cuando entra un palangrero comunitario, es decir, de los que faenan en la parte alta del Golfo de Vizcaya.

Francisco Ropero, de Pescados Ana, comparte el análisis, pero salva las circunstancias con compras en las lonjas de La Coruña, Vigo y el País Vasco, porque en Galicia las cosas son algo diferentes, tal vez porque la flota pesquera es mucho más abundante que en Asturias y hay barcos para todo tipo de pesquería. El caso vasco tiene aún más fácil explicación, ya que esa comunidad tiene asignada por el Gobierno del Estado tanta cuota de xarda que sus pescadores no tienen que competir por las capturas y, aún así les sobran derechos de pesca.

Ropero destacó también que el pescado de roca es algunas veces capturado con artes poco habituales y recientemente entró un cerquero con una partida de cerca de 80 cajas de chopas (sargos).

La flota artesanal asturiana sale al unísono a la mar en cuanto se abre la campaña de la xarda porque, de alguna forma, se ve obligada a competir entre sí, ya que la cuota es global para todas las embarcaciones de ese tipo que operan en la región. Quiere decirse que lo que no pesca un barco puede pescarlo otro y que cuando se agota el cupo general se cierra la pesquería, aunque alguna embarcación no haya iniciado siquiera la campaña.

Cuando el Gobierno del Estado decidió distribuir las cuotas de xarda en el caladero Cantábrico Noroeste y poner fin a la llamada 'pesca olímpica', es decir que las distintas flotas pesquen sin restricción hasta que se agote el cupo nacional, argumentó el avance que eso supone en la racionalidad de las capturas. Hasta entonces, casi toda la costera de la xarda se realizaba en aguas próximas al País Vasco, que es por donde entra, procedente del norte de Francia. Solo los barcos asturianos con suficiente porte para desplazarse al litoral de Euskadi (pocos de artes menores) participaban en la costera y, lógicamente, allí vendían todos. Se hacía necesario, por decirlo así, salir al encuentro de los bancos de peces.

En esas condiciones, no es raro que cuando el Gobierno decidió utilizar el histórico de capturas como baremo primordial de distribución, los más favorecidos fueran los vascos, sin perjuicio de las suspicacias sobre motivaciones políticas, que no faltan. Con la distribución de cuota barco a barco, no solo se evitaba que todos salieran a la vez, sino también saturar los mercados. Pero ese reparto individual afecta a las flotas de arrastre y cerco, mientras que a las embarcaciones que faenan con artes distintas, generalmente con anzuelo, se les sigue aplicando la cuota general, eso sí, repartida por regiones. La flota artesanal asturiana dispone de una exigua cuota que apenas le permite faenar un par de semanas y cada armador no tiene más remedio que aprovechar la costera desde el primer día si no quiere perder los ingresos crecientes que habitualmente proporciona.