Llegó la primavera que, como suele decirse, la sangre altera. Y con ella el buen tiempo que invita a viajar, aprovechando, entre otras oportunidades, la Semana Santa. Desde luego, muchos gijoneses se van estos días fuera de la ciudad, pero muchos foráneos nos visitan, por lo que no estaría de más poner la ciudad al día, no solo en el cuidado de aceras y calles, que también, sino sobre todo poniendo a funcionar ornamentos de la ciudad, como la fuente de la plaza del Carmen...

Con la primavera, además de aumentar las temperaturas, también crecen los días en nuestro país, en particular por las mañanas, pues, aunque la decisión de adelantar la hora la tomó Franco, para coincidir con la del dictador alemán, después de más de cuarenta años de su muerte, nadie se ha empeñado en restablecer la que verdaderamente nos correspondería en razón a nuestra situación geográfica. En este caso, como en muchos otros, hay que reconocer que lo dejó todo atado y bien atado.

Siguiendo con Gijón, sería aconsejable, como antes decía, que los visitantes se encontraran con una ciudad, que tras los cambios importantes introducidos de cara a la mar, como las nuevas playas, el Puerto Deportivo o Talasoponiente, que cuida y mejora todas estas instalaciones, así como sus calles, sus aceras, los edificios públicos, sus fuentes, sus monumentos y su mobiliario en general.

Para que repitan aquellos que nos visiten en estos días, habría que sumar a lo anterior una atención hostelera acorde con el precio que se les va a cobrar; es decir, un trato amable y sobre todo una atención profesional que mucho me temo que en algunos casos no va a ser posible, ya que, aunque tenemos una escuela de hostelería de prestigio, la mayoría de los titulados en ella trabajan fuera de Asturias. Y no digo yo que los que trabajan en Gijón no sean profesionales, pero, con contratos en el mejor de los casos de media jornada, trabajando doce horas diarias y cobrando por debajo del salario mínimo, poco se les puede exigir.

En definitiva, que si queremos que el turismo sea uno de los sectores que ayuden a bajar el paro en la ciudad y que a la vez sea un generador de riqueza para la misma, hay que cuidarlo, hacer la ciudad agradable a los visitantes y contar con unos servicios de calidad acordes con los precios que se cobran, que, sin ser desorbitados, sabemos que están por encima de la comunidad autónoma limítrofe por el Oeste, que ofrece parecidas características, tanto naturales como paisajísticas o gastronómicas, a las que nosotros podemos ofrecer al turista que nos visita.